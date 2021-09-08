Ziraat Bankası banka kartı kullananlara 10.000 TL ile 45.000 TL arasında ödeme yapıyor

Ziraat Bankası üzerinden son dakika kampanya duyurusu yapıldı. Banka üzerinden işlem yapacak olan kişilere, 36 ay vadeye kadar yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. Üstelik bu kredilerde banka müşterisi olan kişilere, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak internet üzerinden kredi onayı verilecek. Ziraat Bankası üzerinden son dakika yapılan bu kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, bankkart kullanması durumunda daha düşük faizlerle de kredi onayı verecek.

Son Dakika, Banka duyurdu!!!

Ziraat Bankası bankkart varsa, bankadan hemen onay alacağınız yeni bir kampanya başladı. Başvuru yapmak isteyenler, bu bankada hesapları varsa, 10.000 TL ile 45.000 TL arasında herhangi bir limitle kredi kullanabilecekler. Banka son dakika olarak kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuru yaptı. 10.000 TL ile 45.000 TL arasında ihtiyacı olan ve bu bankada bankamatik kartı olan kişilere, hemen kredi onayı verilecek. Banka yaptığı açıklama sonrasında kredi şartlarını da ayrı bir metinde duyurdu.

Şartlar Var

Ziraat Bankası üzerinden kredi almak isteyenlere bazı şartlar olacak. Kredi alacak kişilerin bankamatik hesapları varsa, internet bankacılığı şifresi alması gerekecek. İnternet bankacılığı şifresi ile birlikte, işlem yapan kişiler, hemen kredilerinde onay alabileceklerdir. İnternet bankacılığını kullanarak bankanın mobil uygulamasını kullanırsanız, banka şubelerine gitmeden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. 10.000 TL ile 45.000 TL arasında ihtiyacı olan kişiler, kredi başvurusu yaptıklarında onay alırsa hemen kredileri hesaplarına yatacaktır.

Emekliler de Alacak

Ziraat bankası yapmış olduğu bu kampanyayı emekliler içinde 1.55 faiz oranlarıyla yapıyor. Bankadan emekli maaşı alan bir emekliyseniz hemen kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan kredinizi de hemen hesaba atabilirsiniz. Emekli olan kişiler için verilen bu destek kampanyasına katılmak isteyenlerde mobil uygulamada kendilerine belirlenen limitlerde kredi kullanabileceklerdir. Emekli olan kişiler, bu kredileri aldıklarında 36 ay vade ve 90 gün erteleme yapacaklar.

Bankalardan Başvuru İmkanı

Kredi başvurusu internet üzerinden yapamayan veya yaptıktan sonra onay alamayan kişiler, Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirler. Ziraat Bankası bankamatik kartı olan kendi müşterilerine hemen sonuç verecek ve imzaları attıktan sonra onaylanan tutarı hesaplarınıza atabilecekler. Bankalardan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, güncel faiz oranlarını ve başvuru aşamalarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.