Ziraat bankası banka hesabınız varsa hemen ödeme alın! 30.000 TL'ye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi rekor kırıyor

Kamu bankası olan Ziraat bankası yaptığı yeni kampanya ile birlikte, kredi alacak kişilere uygun faizlerle kredileri hesaplarına atacağını açıkladı. Nakit kredi kullanmak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kamu bankası olan Ziraat bankası nakit kredi kullanmak isteyenlere hemen aynı gün içinde destek kredisi verecek. Bu kredilerde 30 bin TL kredi kullanacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi almış olacaklardır. 30 bin TL kredi almak için başvuru yapacak olan emekli ve çalışanlar, başvuru yaptıktan sonra diğer bankalardaki olan kredi kartı borçlarını da kapatabilirler.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerine gidebilir. Banka şubelerine giderek, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kimlik ve gelir belgenizi müşteri temsilcisine vermeniz durumunda kredi onayı alacak ve aynı gün içinde bankanın gişe bölümünden kredi kullanacaksınız.

Bankanın mobil uygulamasını kullanan kişiler ise bankaya gitmeden kredi alacaklardır. Mobil uygulama üzerinden 30 bin TL kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere 5 dakika içinde sonuç vermekte olup, onaylanan tutarı da hesabınıza atacaktır.

EMEKLİYE KREDİ

Ziraat bankası emekli maaşı alan kişilere de kredi ödemesi yapıyor. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilere, banka 5 dakika içinde sonuç veriyor. Nakit kredi alacak kişilere banka 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar bankadan maaş taşıma sonrasında kredi vermektedir.