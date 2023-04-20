Ziraat Bankası, Banka Hesabı veya Kredi Kartı Olan Tüm Vatandaşları İlgilendiren Nakit Kredi Kampanyası Duyurdu

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, banka hesabı veya kredi kartı hesabı olan tüm vatandaşları ilgilendiren bir haber duyurusu yaptı. Banka, kampanyasını şubat ayı sonuna kadar kısalttığını ve 5 gün içerisinde başvuru yaparak kredi kullanacak olan kişilere işlem yapmaları gerektiğinde uyarı verdi.

Ziraat Bankası, bireysel müşterilerin internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmeleri için 18 yaş üzerinde olmaları ve banka hesaplarına sahip olmaları gerektiğini açıkladı. Banka, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularda, nakit kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerinin hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Ziraat Bankası, banka hesabı olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesini en düşük faiz oranlarıyla birlikte vereceğini duyurdu. Banka, sadece kendi müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak ve banka hesabı olan vatandaşlar müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet şifresi oluşturabilir ve Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına giriş yaparak kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde kredi ödemelerinin 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak, haftasonu olsa bile işlem görüleceğini açıkladı. Banka, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır. Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlara da kredi imkanı sağlıyor ve kendi bankasından emekli maaşı olan kişilere devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak 5 gün içerisinde ödeme yapıyor.

Ziraat Bankası, banka hesabı veya kredi kartı hesabı olan tüm vatandaşları ilgilendiren nakit kredi kampanyası duyurusu ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam ediyor.