Ziraat Bankası, müşterilerini sevindirecek bir kredi kampanyası duyurdu. Bu kampanya dahilinde, kredi alacak kişilere, uygun faiz oranlarıyla ve 3 ay ertelemeli kredi kullanma imkanı sunulacak.

Kredi Başvurusu Artık Daha Kolay

Ziraat Bankası'nın başlattığı bu kampanyada, müşterilerinin rahat bir nefes alabilmesi için düşük faiz oranları uygulanacak. Kredi notuna göre belirlenen faiz oranlarıyla, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen herkes bankadan kredi alabilecek. Üstelik 3 ay boyunca taksit ödeme derdi olmayacak!

Ziraat Mobil ile Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası müşterileri, bu kampanyadan Ziraat Mobil uygulaması üzerinden de yararlanabilecek. Kredi başvurularınızı mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilir, 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Üstelik bu kredinizi 10 gün içinde düşük faiz oranlarıyla alabilirsiniz. Ziraat bankası mobil uygulamasından yapacağınzı kredi başvurusu sizlere hemen sonuç olarak gelir ve bu sonucu hesaplarınızda görebilrisiniz. IBAN numarası ile alacağınız mobil uygulama şifresinde kendi hesaplarınıza bu kredileri 10 gün içinde düşük faizli olarak yatıracaksınız. 50 bin TL kredi aldığınızda 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi alabileceksiniz.

Emeklilere Özel Kredi Avantajı

Emekli vatandaşlarımızın da unutulmadığı bu kampanyada, Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlarımız, bankanın sunduğu avantajlı kredi kampanyasından daha yüksek limitlerde yararlanabilecek. Başvurularını Ziraat Bankası emekli maaş hesapları üzerinden gerçekleştirebilecek vatandaşlarımız, aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecek. Ziraat Bankası'nın avantajlı kredi kampanyasından yararlanmak için hemen bankanın internet sitesine girin, ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurun ve düşük faiz oranlarıyla, 3 ay ertelemeli krediniz cebinizde olsun! Bu fırsatı kaçırmayın, Ziraat Bankası'nın müşteri dostu bu kampanyası ile nakit ihtiyaçlarınızı kolaylıkla giderin!