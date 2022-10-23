Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar 13 gün içinde başvuru yapmaları istenmektedir

Türkiye'de yakın mı Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte özellikle kendi banka müşterisi olan vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte krediler vermeye devam edeceğini açıkladı. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda Banka hesabı olan ve 13 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceğini söyledi. Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada 50.000 TL'ye kadar tüketici kredisi hızlı bir şekilde sizlere ödenecek onaylanan bu kredileri de hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası 13 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyalı nakit krediyi İstediğiniz zaman hesaplarınızı yatırabileceğiniz bir kampanya hazırladı. Ziraat Bankası banka hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemlerine hızlı bir şekilde yapabilecekleri kampanya hazırlandı.

50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için Ziraat Bankası müşteri olması ve kendi hesapları üzerinden de internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekiyor.

Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredileri almaları durumunda aynı gün içinde şartlar dahilinde kredileri hesaplarına yatırılmaktadır. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan vatandaşların en düşük faiz oranları ile birlikte acil Para ihtiyacı olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden tüketici kredisi alabileceğini söyleyebiliriz.