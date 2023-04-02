Ziraat Bankası az önce açıkladı! 30 Nisan son tarih, Geç kalmadan işlem yapın!

30 Nisan son tarih, Geç kalmadan işlem yapın! Ziraat Bankası az önce açıkladı! Ziraat Bankası yeni kredi kampanyasını duyurdu ve 30 Nisan'a kadar başvuru yapacak olan tüm vatandaşlar için ödeme yapacağını açıkladı. Kampanya dahilinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, belirli şartları yerine getirerek bankadan hızlıca ödeme alabilecekler. Ziraat Bankası müşterileri olan kişiler ise banka şubelerine gitmeden de kredi ödemesi alabilecekler. Başvurular bankanın resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın banka şubesinden yapılabilecek. Ayrıca, emekli ve sigortalı çalışan kişilere destek kredisi ödemesi verileceği de açıklandı. Bu yeni kampanya sayesinde ocak ayı sonuna kadar en düşük faiz oranlarından yararlanılabilecek.

Ziraat Bankası, yeni kredi kampanyasıyla bankaya başvuran ve onaylanan tüm kredileri aynı gün hesaplara yatırarak vatandaşların hemen kullanımına sunmaktadır. Ayrıca, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kredi ödemelerine destek vermektedir.

Bankaya resmi internet sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşlar, masrafsız ve gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanarak 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesini kendi hesaplarına hemen yaptırabilirler. Ziraat Bankası, acil ihtiyaç kredisi kampanyasıyla başvuru sonuçlarını 2 dakika içinde açıklayarak nakit kredi kullanımını kolaylaştırmaktadır.

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