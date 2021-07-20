Ziraat Bankası Ay Sonuna Kadar En Az 1000 TL Ödeyecek, Kişilerin Kredi Puanına Göre Onay Verilip, Limit Hazırlanacak

Son dakika olarak, yeni bir kampanya başladığı duyuruldu. Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 1000 TL ve üzerinde nakit hesap anında açabileceksiniz. Bu verilen nakit hesap kredi veya kredi kartı değildir. Kredi ve kredi kartı kullanmak istemeyenler, bankanın nakit avans limiti ile en az 1000 TL alabileceklerdir. Bu parayı ihtiyacınız olduğunuzda çekecek ve çektikten 30 gün sonra ödemesini yapacaksınız. Ayrıca aldığınız nakit avanslarda, banka 12 ay vadeye kadar, avansları da bölecektir.

Kredi kampanyaları ile son günlerde oldukça konuşulan devlet bankası Ziraat Bankası üzerinden yeni bir avans kampanyası daha başladı. 1000 TL nakit avans verilecek ve bu nakit avans limiti sizin kredi puanınıza göre değerlendirilecektir. Bankadan bu nakit avans limitini alabilmeniz için bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. öncelikle banka hesabınızın olması şartı vardır. Ziraat Bankası bankamatik kartı olan kişiler, hesaplarına aktardıkları nakit avans limitini istedikleri zaman kullanacaklardır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler gibi bu bankada kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden sorgulamalarını yapacaktır.

TC Kimlik ile Başvuru İmkanı

Başvuru yapacak olan kişilerin, banka şubelerine gitmeden de bu işlemleri yapılacağı duyuruldu. Verilecek olan nakit avans limiti kişilerin kredi notuna göre TC Kimlik numarası üzerinden sorgulanarak yapılacaktır. Daha önce bankalardaki çalışmalarınızda sıkıntı yoksa, yapacağınız başvuru onay alacak ve hemen hesabınıza yatacaktır. Ziraat Bankası üzerinden 1000 TL veya üzerinde avans limit başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın mobil uygulamasına girerek işlem yapabileceksiniz. Bankanın mobil uygulaması üzerinden yapacağınız işlemlerde, banka hemen sonucu size söyler ve hesaplarınıza yatan nakit avans limitini kontrol imkanı sağlar. Banka hesabınız varsa, Ziraat Bankası internet bankacılığı şifresi alarak, banka nakit avans limitine hesaplarım menüsü üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

İnternet Bankacılığı üzerinden ayrıca kredi imkanı da tanınıyor. Banka üzerinden kredi alacak kişiler, internet bankacılığına girerek 100.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanından faydalanacaktır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi onayı aldıklarında, bu kredi şubelere gitmeden hesaplarına yatacaktır.