Ziraat Bankası akşam duyuru yaptı! Kimlikle 15.000 TL ödeme veriyor

Ziraat Bankası akşam yapmış olduğu duyuru sonrasında kendi bankası'nda hesabı olan veya olmayan herkese 15 bin TL gelir belgesiz nakit kredi vereceğini açıkladı. Para ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilecekleri Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara Umut olmaya devam ediyor. Devlet bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu son bireysel kredi kampanyasında 15.000 TL ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek aynı gün içinde kredi onayı alabilir ve yine aynı gün içinde Kredi kullanımına gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanacaktır.

Ziraat Bankası 15.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden yapılan son dakika kampanyasında düşük faiz oranları ile sıkıntısını gidermek isteyen kişiler ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir ve buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar belirli Kredi şartlarına uygun olması durumunda 36 ay vadeli olarak onay alacak ve dilerse ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusu duyurusu sonrasında kredi başvuru şartlarında sadece emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin kredi onayı alacağı hakkında bilgiler geldi. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu bankadan aldıysa ve daha önce Kredi kullandıysa 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu Ziraat bankası'nın ne olur uygulamasına giriş yaparak buradan yapabiliyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise en az 6 aydır aynı işyerinde çalışıyorsa kimlikle sadece gelir belgesiz olarak Kredi başvurusunu yapabilir.