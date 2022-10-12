Ziraat Bankası Akbank ve Garanti Bankası 100.000 TL borç kapatma kredisi vereceğini resmi internet sitesinden açıkladı

Ziraat Bankası Akbank ve Garanti Bankası üzerinden yeni başlatılan borç kapatma kredisi ile ilgili detaylar haberlerde gelmeye başlıyor. 100.000 TL'ye kadar bankalardaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için sizler için ödenecek olan 100.000 TL kredilerde 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturarak hızlı bir şekilde Kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Akbank ve Garanti Bankası düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken başvurularını yapacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak yeni bir paket hazırladığını da açıkladı.

Size en yakın banka şubesine giderek de başvurularınızı gerçekleştirerek kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırarak 5 dakika içerisinde ödemelerini gerçekleştirebileceksiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar eğer bankalardaki borçlarını kapatmak için işlem yapmak istiyorlarsa sadece banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte işlem yapmaları daha sağlıklı olmaktadır.

Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte vermiş olduğu bu kredilerde nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan kredileri hesaplara yatırarak aynı gün içinde kullandırmaktadır. Garanti Bankası üzerinden de 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi için şubelere gitmeden işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplarına internet bankacılığından gönderilmektedir.

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Akbank şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak da hemen kullanabileceksiniz. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi kullandırmaktadır.