Ziraat Bankası Ağustos ayı sonuna kadar 70.000 TL ödeme yapacağını açıkladı! Son dakika müdürlük açıkladı...

Ziraat Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak Son işyerlerinde 6 aydır çalışan vatandaşların 70.000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalarda bankalar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden ağustos ayı sonuna kadar başlatılacak olan bu Kredi kampanyasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde destek kredi ödemesi yapılmaktadır. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için en yakın banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte Kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda bireysel olarak da Kredi kullanabilecekleri mobil uygulamalar vardır. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka aynı gün içinde kredi ödemesi yapmaktadır.

Banka hesabınızın olması durumunda sizler de yüksek limitli kredi kullanmak istiyorsanız internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek aynı gün içinde Kredi ödemesini yapabilirsiniz. Banka hesabı üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda nakit ihtiyacı olan kişileri 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanarak aynı gün içinde kredi ödemesi yapılmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olması durumunda ve 70.000 TL kadar yüksek limitli kredi almak istemeleri durumunda maaş taşıma işlemlerini yaparak diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve güncel kredi kartı borçlarını da kapatarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayarak kredi kullanabilir.