Ziraat Bankası Acil Para Kampanyası 10.000 TL Oldu, Başvuru Hergün Yapılıyor

10.000 TL ödeme başlatan Ziraat Bankası 90 gün ödeme yapmayacaksınız nakit kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası bir son dakika haberi yayınlayarak acil bir şekilde para ihtiyacı olan vatandaşlara Ziraat Bankası üstünden 10.000 TL’ye kadar kredi ödemesi yapacaktır. Ziraat Bankası yaptığı kredi ödemesi ile aynı zamanda hem emeklilere hem de asgari ücret ile çalışan kişilere destek verecektir. Oldukça düşük faiz oranları ile kullanabileceğiniz Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isterseniz 10.000 TL’ye kadar başvuru yapabilmektedirler ve acil nakit ihtiyacı olanlar için 7 gün 24 saat hizmet sağlamaktadırlar.

Ziraat Bankasının genel müdürlüğü tarafından yapılmış olan açıklama ile beraber nakit problemi bulunan ve Ziraat Bankası üzerinden maaş alan kişilere şubeye gitmeden mobil cihaz üzerinden diledikleri zaman bankanın sağlamış olduğu devlet destekli Ziraat bankası kredi kampanyasından yararlanabileceklerdir. Ziraat Bankasının genel müdürlüğü bu sağlamış olduğu kredileri kendi bünyesindeki müşterilerine vereceği için oldukça düşük faiz oranları ile işlemler yapacağının bildirisini yapmıştır.

Kredi başvurusu yapmak isteyen bireyler emekli olmaları koşullarında emekli maaşlarının Ziraat Bankası üzerinden alınması şartı ile 10.000 TL düşük faiz oranı ile nakit kampanyasından yararlanmaları için imkan saplayabilirler. Emekli olan bireylerin yaptıkları kredi başvurularından sonra değerlendirme sürelerinin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını ve bu değerlendirmenin sonucunda kısa mesaj ile bilgilendirilecekler. Bireyin bankaya kayıtlı olan mobil numarası ile Ziraat Bankasından 10.000 TL’ye kadar sağlamış oldukları nakit kampanyasından ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bireyler 36 ay vadeye kadar kullanmış oldukları krediyi geri ödemeleri için şans sunacaklardır.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankasından almıyorsanız eğer Ziraat Bankası maaşı kendi bünyesine taşımanızdan sonra yüksek limitte kredi çekmeniz için size imkan sağlarlar. Ziraat Bankasından emekli maaşı alan kişiler ise 200.000 TL’ye kadar gelir belgesi olmadan emekli kredisini kullanarak ayrıca 10.000 TL nakit avans limiti ile 750 TL’ye kadar emekli promosyonu ve yüksek limit ile Ziraat Bankası kredi kartı alabilir.

Ziraat Bankası kendi resmi sitesi üzerinden ya da Ziraat Bankası mobil uygulamasından dilediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sonucunuzu hemen öğrenebilirsiniz ve ne kadar faiz oranları ile 10.000 TL kredi kullanabileceğinizi inceleyebilirsiniz. Ziraat Bankası dışında Vakıfbank ve Halkbank üstünden de ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen emekliler maaşlarını bu bankalardan almak koşuluyla 10.000 TL mobil uygulama üzerinden internet kredisi kullanma imkanları bulunur.