Ziraat Bankası Açıklaması Yapıldı, Bankadan Başvuru Yapmaya Gerek Olmadan 10.000 TL Nakit Verilecek

Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan vatandaşların imdadına yetişti son dakika kredi kampanyası olarak yapılan bu Kredi de 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlara artık hızlı bir şekilde gelir belgesiz olarak onay verilecek. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve internet bankacılığını kullanarak mobil uygulama üzerinden online ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası 36 ay vadeye kadar beyin taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak vermiş olduğu bu krediler de başvuru yapacak olan vatandaşlar için bazı şartlar sunuyor. Özellikle 10.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebileceği bu Kredi kampanyasına katılmak için banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu internet sitesi üzerinden veriyor. 10.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka kredi şartlarını yayınladı. bu şartlara bakarak hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak kredi onayı almak istiyorsanız banka şubesine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmeniz için banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Emekli olan kişilerde kredi notu önemli olmasa da emekli olan vatandaşların emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise sigortalılık süresinin 12 aylık sigortalı geçmişi olması gerekmektedir. Bankası kredi şartlarına uygun olan herkes Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir onaylanan kredisini düşük faiz oranları ile kullanabilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ile birlikte başvuru yapabilir veya banka şubesine gitmeden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız internet sitesine giriş yapabilir ve buradan Ziraat bankası'nın yapmış olduğu tüm kampanyaları görerek ve hesaplayarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.