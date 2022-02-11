Ziraat Bankası Açıklaması Geldi, Nakit İsteyen Kim Varsa 25.000 TL Ödenecek

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından ötürü vatandaşlara hızlı bir şekilde acil ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaya devam ediyor. Kredi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvuru yaparak 25 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilecek. Bankanın resmi internet sitesinden ve bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden kampanya detayları ile ilgili bilgi alabilir ve buralardan başvurunuzu kontrol edebilirsiniz.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından başlattığı bu kampanya duyurusu sonrasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar için 25 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Nakit kredi olarak kullanabileceğiniz bu krediler de başvuru yapacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası şubelerine gitmeden de artık internet bankacılığı uygulamasını kullanarak 25 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli krediyi hemen kendi hesaplarına yatırabilecek.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

25 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası şubelerine gitmeden kredi kullanmak istiyorlarsa kendi Ziraat Bankası hesabı üzerinden internet şifresi alarak Ziraat mobil uygulamasını cep telefonuna yüklemesi gerekiyor. Ziraat Bankası internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat mobil uygulamasına giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almaları durumunda 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu görebilecek ve mobil uygulama üzerinden kredi onayı almanız ile birlikte hemen bu parayı kendi hesabınıza yatırabileceksiniz.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu Kredi kampanyalarına katılmak için hemen Ziraat Bankası şifresi oluşturması gerekiyor. Ayrıca kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası şubelerine gitmeden de yine resmi internet sitesi ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek ve bu şekilde Kredi kullanımına gerçekleştirebilecek tir.

Kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alması gerekiyor. Emekli maaşınızı eğer bu banka üzerinde değilse ve kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi notunuz en yüksek olması ve diğer bankalar da herhangi bir borcunuzun olmaması gerekmektedir.