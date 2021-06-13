Ziraat Bankası 84 Ay Vadeli 150 bin TL Kredi Başvurusu Başladı, 2 Yıl Geri Ödeme Olmayacak

Ziraat Bankası yeni kredi kampanyası müjdesi verdi. Verilen kredi kampanyası ile birlikte, başvuru rekorları kırılıyor. Ziraat bankası ülkemizin kamu bankası olmasından dolayı, hızlı ve anında kredi veren, düşük faizlerle işlem yapan, devlet destekli kredi kullandıran bir kurumdur. Bu sebeple, yapmış olduğu son kredi kampanyası olan Ziraat bankası 84 ay vadeli ve 2 yıl ödemesiz 150 bin TL için başvurular başladı.

Ziraat Bankası hayvancılık destek kredisi olarak verdiği, bu kredi kampanyasında, çiftçi olan kişilere 150 bin TL'ye kadar şartsız onay verecek. Kredi kullanmak isteyen çiftçilerin kredi aldıktan sonra 2 yıl da geri ödemesiz kredi kullanacağını söyleyebiliriz. Toplamda ise 84 ay vadeye kadar verilecek bu kredi başvurusu şartları resmi internet sitesinde yayınlandı.

Ziraat Bankası 2 Yıl Ödemesiz 150000 TL Kredi

Pandemi döneminde başlayan desteklerden birisi de Ziraat Bankas'nın çiftçilere yaptığı destek olmaktadır. Tarım Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma sayesinde çiftçi olan kişilere, uygun vadeler ile kredi imkanları sağlanacak.

Kampanya başvurusu duyurusu yapıldıktan sonra oldukça fazla ilgi gören bu kampanyanın, en güzel yanlarından birisi de 2 yıl ödeme yapmadan erteleme yapabilecek olmanızdır.

Kredi 2 yıl ertelemeli olarak verilirken en fazla 84 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası şubelerine giderek, bu banka üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Kredi onayı almak için genel müdürlük tarafından onay verilmektedir. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 150 bin TL'ye kadar bu kredi kampanyasından ipoteksiz olarak yararlanabilirler.

Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizin daha önceki banka çalışmalarınıza bakacaktır. Ayrıca kredi almak isteyen kişilerin ÇKS belgeleri olması gerekmektedir. Kredi kullanmak istiyorsanız, kredi sonucunuzu hemen anında alabileceğiniz bir kampanya olan 150 bin TL destek kredisine başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat bankası şubelerine giderken, kimlik ile birlikte, gelir belgesi evraklarınızı da götürerek başvuru yaparsanız, kredi değerlendirmesi daha hızlı bir şekilde olacaktır. Köye dönüş kredisi, köyde yaşam kredisi, Köyümde yaşamak istiyorum diyenler için verilen bir destek projesidir.