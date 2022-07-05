Ziraat Bankası 7 bin TL’lik Düşük Faizli Kredi Vereceğini Duyurdu: Ziraat Bankası yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Nakit gereksinimi duyduğunuzda bankalardan kredi almak istersiniz. Nakit gereksinimi olanlar Ziraat Bankası’ndan hızlıca 7 bin TL’ye dek krediyi anında alabiliyor. 7 bin TL’lik bu krediden aldığınız zaman 36 ay vadeli olarak 3 ay ertelemeli biçimde yararlanabilirsiniz.

Devlet bankalarından biri olan Ziraat Bankası yaptığı bu temel kampanyada 7 bin TL’ye dek kredi çekeceklerin banka şubesini ziyaret etmeden online olarak da başvuru yapabileceğini söylemiştir. Son günlerde en çok da Ziraat Bankası’nın gerçekleştirdiği düşük faizli krediler konusunda hızlı sonuç alacağınızı söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası’ndan Tam Olarak Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru yapacak olanlar Ziraat Bankası şubelerine gitmek suretiyle veyahut da online halde ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup kredi başvurusunu gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olanlar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli biçimde ilerleyen bu kredi kampanyalarına katılıp istediği ihtiyaçlar konusunda daha çok kredi limitine de başvurabilecektir.

En çok da emekliler maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyarak hızlı kredi alabilmiş olacak. Emekli maaşınızı ilk kez Ziraat Bankası’na taşıyacaksanız 7 bin TL üzerinde 200 bin TL’ye dek ihtiyaç kredinizi sadece kimliğinizle tamamen gelir belgesiz biçimde alabilirsiniz. 7 bin TL’lik nakit şekilde kredi veren öteki bankalar ise Vakıfbank ve Halkbank olmaktadır.