Ziraat Bankası 600 Milyon TL Kredi Dağıtacak, Yarın Başlıyor

Ziraat Bankası yeni normalleşme sonrasında, kredi piyasasının iyi olması için yeni kredi destekleri duyurdu. İhtiyaç sahibi olan kişilere, bireysel kredi olarak 600 milyon TL kredi dağıtılacağının haberi verildi. Ziraat Bankası bu kredilerde banka durumu iyi olan kişilere, destek kredisi olarak verecek. Kredilerde en yüksek limit ise 10 bin TL. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemeleri 3 ay ertelemeli olarak verilecek. Ziraat Bankası üzerinden sizlerde bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. İşte yarın başlayacak olan bu kampanya ile ilgili detaylar...

Ziraat Bankası, kamu devlet bankası olması ile birlikte, en çok müşteri portföyüne sahip bankalardan birisidir. Sizlerde bu banka üzerinden kredi başvurusu yapabilir, kredi başvurusu sonrasında hemen sonuç alabilirsiniz. Ziraat Bankası yapmış olduğu son kredi kampanyasında pandemi sonrasında ihtiyaç sahiplerine 600 milyon TL destek vereceğini duyurdu. İşte kampanya ile ilgili bilgiler...

10 bin TL Kolay Başvuru İmkanı ile Verilecek

Kredi başvurusu yapmak isteyeler bu kampanyaya katılarak anında sonuç alabilir. Kredi kullanmak isteyenler, bankanın belirlediği yöntemlere başvuru yaparak kredilerini kullanabileceklerdir. 10 bin TL kredi kullandığınızda sizlere 3 ay erteleme imkanı da sunulacaktır. Başvuru için banka şubesine gitmeden bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabileceksiniz. İnternet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, formu doldurduktan sonra kredi değerlendirmesine girecekler. Kredi değerlendirme süresi 1 veya 2 gün sürebilir. Kredi sonucu daha sonra bankaya vermiş olduğunuz cep telefonuna SMS ile gelecektir. SMS ile kredi sonucunuz olumlu olursa en yakın ATM'den veya banka şubesinden kredi kullanabileceksiniz.

Krediyi Kimler Alabilir?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kredileri onaylanması için bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Bu şartların başında banka kredi politikaları gelmektedir. Bankalardan kredi kullanacak olan kişiler, TC vatandaşı olması durumunda ve 20 yaş üzerinde olması durumunda bu bankadan onay alacaklardır. SGK'lı olarak çalışan kişiler, en az 6 aylık sigortasının yatmış olması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan kişiler bankadan başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alabilecektir.

Bankada hesabı olan kişiler için de kolay yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerden birisi, banka internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapılmasıdır. İnternet bankacılığı veya Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurularında anında sonuç alabilir ve sonucu olumlu olan kredileri banka şubelerine gitmeden hesabınıza atabilirsiniz.

Kredi Sorgulaması Nasıl Yapılıyor?

Bankadan kredi başvurusu yapan kişiler, değerlendirme süresi boyunca beklemek durumunda kalacaklar. Eğer henüz bir cevap gelmediyse, başvuru sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. Sorgulama işlemleri için internet sitesinde bir sayfa vardır. Bu sayfayı kullanarak, kredi sorgulaması yapabilirsiniz. Ayrıca müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 220 00 00 numarasını da arayarak kredi başvuru durum sorgulaması yapılabilmektedir. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız 7 gün 24 saat kredi sorgulaması yapılabilmektedir. Sizlerde bu şekilde kredi sorgulaması yapabilir, kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderek, kredi sonucu hakkında bilgiler alabilirsiniz.