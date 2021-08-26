Ziraat Bankası 4000 TL İhtiyaç Kredisi Verecek, Son Dakika

Ziraat Bankası kredi kampanyası başladı. Uygun faiz oranları ile sizlere kredi imkanı sağlanacaktır. 4000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. 4000 TL ihtiyaç kredisine katılmak istiyorsanız, bu bankanın uyguladığı bazı şartlar vardır.

Kredi alacak kişinin emekli olması ve emekli maaşı bu banka üzerinde olması durumunda daha düşük faizlerle kredi alacaktır. Aynı durum sigortalı olarak çalışan kişiler içinde geçerlidir. Bu şekilde maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, kredinizi düşük faizli olarak kullanacaksınız. 4000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, bankanın uyguladığı şartlara da göz atmanız gerekiyor.

4000 TL Kredi Başvurusu Şartları Nedir?

4000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun olması durumunda, onay alabileceklerdir. 4000 TL kredi alacak kişiler, banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı alabileceklerdir. 4000 TL ve üzerinde kredi onayı alacaksanız, ayrıca emekli maaşınızın bu bankada olması gerekmektedir. 4000 TL kredi için sigortalılık durumunuzun da en az 6 ay olması gerekmektedir. Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanıp, icralık olan kişiler maalesef onay alamayacaklar. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka 3 ay ertelemeli olarak kredileri vereceklerdir.

4000 TL Başvuru Nasıl Yapılır?

4000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun olması durumunda kredilerini online olarak alabileceklerdir. 4000 TL kredi kullanmak isteyenler bankanın mobil uygulamasına girerek, buradan başvuru yaparsa hemen onaylı kredilerini hesaplarına atabilirler. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda ayrıca kredi için internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilir. Başvuru yaptığınızda onay alırsanız, size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, kredinizi kullanabileceksiniz. 4000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere, banka hemen sonuç verirken, kişilerin kredi notuna göre de faiz oranları uygulanır.