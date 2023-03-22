Ziraat Bankası 3 gün içerisinde 35.000 TL nakit ödemesi emekli olan kişilere yapacağını açıkladı

Ziraat Bankası üzerinden 3 gün içerisinde 35.000 TL ödeme alacak olan emekliler için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisini kendi hesaplarına yatırarak kullanmak isteyen tüm emekliler için başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda Kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada özellikle başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirirken nakit kredi ödemeleri belirtilen şartlara uygun olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve 35.000 nakit kredi ödemesi almak istiyorsanız başvuru yapacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda bu bankadan alacakları kredilerde en düşük faizlerle işlemler gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası mart ayının sonuna kadar devam ettireceği Bu kampanyada emekli maaşını kendi bankalarından alan ve daha önce Kredi kullanan kişilere 1.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir.

36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kullanabileceğiniz bu kredilerde özellikle daha önce başvurularını gerçekleştirerek onay alamayan ve banka kredi puanı düşük olan emeklilerde İhtiyaç Kredisi olarak başvurularını gerçekleştirebilecekler ve emekli maaşları hesapları üzerinden 35 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanabileceklerdir...

Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi sadece emekli olan kişiler için değil aynı zamanda Kredi başvurularını gerçekleştirecek olan bireysel sigortalı olarak çalışan vatandaşlara da Kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar şubelere giderek Kredi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi aynı zamanda ihtiyaç kredisi almak için başvurularını banka şubeleri üzerinden de kolay bir şekilde yapabilmektedir.