Ziraat Bankası 25.000 Tl’ye Kadar Emekliye Kredi Verecek. Ziraat Bankası emeklilere özel kredi imkanları sağlamaya devam ediyor. Emeklilere özel olarak 25.000 TL’ye kadar kredi verilecek. Ziraat Bankasından kredi notunu karşılayan emeklilere 25.000 Tl’ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek. Emekliye özel olarak Ziraat Bankası faizlerini normal ihtiyaç kredisine göre daha az faizle vermekte. Emekliler düşürülmüş faiz oranlarıyla 36 ay vade imkanıyla 25.000 TL’ye kadar kredi imkanından yararlanabilecekler. Maaşlarını Ziraat Bankasından alan emekliler kolaylıkla kredi imkanından yararlanabilmekteler.

Ziraat Bankası Emekliye İhtiyaç Kredisi Nedir? Nasıl Başvurulur?

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile emeklilere düşürülmüş faizlerle kredi imkanı sağlamakta. Son gelen bilgilere göre emeklilere 25.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak. Kredi notu tutan emekliler bu krediye Ziraat internet bankacılığı üzerinden ya da Ziraat Bankası şubelerine giderek yararlanabilecekler. Kredi notu tutmayan emekliler ise emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyarak 25.000 TL ihtiyaç kredisinden kolaylıkla yararlanabilecekler.

Ziraat Bankası emeklilere özel olarak normal ihtiyaç kredisine oranla daha düşük faizle kredi vermektedir. Böylece emekliler avantajlı bir şekilde kredi çekme imkanına sahip olacaklar. Kredi vadesi 36 aya kadar olacak. Emekliler aylık 950 TL civarı taksitlerle 36 aya kadar vade seçeneğiyle krediden yararlanabilecekler.

Ziraat Bankasından maaş alan emekliler Ziraat Mobil üzerinden başvurularını yapabilirler. Kredi notu tutan emekliler internet bankacılığı ya da Ziraat Bankası şubelerinden başvuru yapabilir, kredi notu tutmayan emekliler ise maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyarak emekliye 25.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisinden yararlanabilirler.

Kredi Notu Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Kredi notu sizin yıllar içinde ödediğiniz kredi kartı borçlarına ve daha önce çektiğiniz kredileri zamanında ödemeniz durumuna göre hesaplanan bir derecelendirme sistemidir.

Bankalar size kredi notunuza göre kredi vermektedir. Kredi notu kişinin krediyi ödeme güvenilirliğini göstermektedir. Kredi kartı borcunu zamanında yatıran kişilerin ve daha önce çektikleri kredileri vaktinde ödeyen kişilerin kredi notları yeni bir kredi çekebilmek için yeterli olacaktır.

Kredi notu internetten kolaylıkla öğrenilebileceği gibi kredi çekmek istediğiniz bankaya başvurularak bankacı aracılığıyla da öğrenilebilmektedir. Kredi notu yeterli olan emekliler Ziraat Bankası emekli kredisinden kolaylıkla yararlanabilmektedirler.