Ziraat Bankası 15 Ağustos Nakit Kampanyasını Yayınladı, Daha Önce Yapılmamış Emekliye Ödemeler Verilmekte...

Ziraat Bankası, yeni yapmış olduğu kampanyada 15 Ağustos tarihi itibariyle emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşları yeni bir kampanya hazırladığını açıkladı. Ziraat Bankası, devlet bankası olmasından dolayı vatandaşların tercih etmiş oldu, bankaların başında gelmektedir. Eğer bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve düşük faizli kredi almak istiyorsanız, Ziraat Bankası, sizlere destek kredisi adı altında vereceği, bu kredilerden yararlanmanızı olanak sağlayacaktır.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler, 15 Ağustos tarihi itibariyle ay sonuna kadar hem düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacaklardır.

EMEKLİYE KREDİ

Ziraat Bankası, özellikle emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan emeklilerin maaş, taşıma işlemleri sonrasında kredi imkanı sağlamakta. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu internet bankacılığından yapabilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak, 7 24 işlemlerinizi yapıp, bankanın faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu banka şubelerine giderek emekli maaşınızı taşımak istediğinizi söyledikten sonra almaktadırlar. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak, diğer emekli, kampanyalardan da faydalanabilirsiniz.

ÇALIŞANLARDA ALACAK!

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması ve son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerine yatıyor olması durumunda maaşlarının 20 katına kadar 15 Ağustos itibariyle düşük faizli kredi kullanacağını söylemek istiyoruz. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilir ve onaylanan kredide aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanabilirler. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.