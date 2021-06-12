Ziraat Bankası 1.369 TL Taksitle Araba Kredisi Veriyor, 60 Ay Vadeli Seçenekleri Var

Ziraat Bankası araba kredisi başvurusu son zamanlarda merak ediliyordu. 60 ay vadeye kadar bu bankadan kredi alınabilecek. Detaylar ve şartlar belli oldu. Sizlerde eğer sıfır veya ikinci el araç kredisi almak istiyorsanız 50 bin TL'ye kadar Ziraat Bankası araba kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile Haziran ayı sonuna kadar 60 ay vade ve 3 ay ertelemeli kredi verecek.

Ziraat Bankası araba kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, belirli şartlar dahilinde bu araba kredisini alabileceklerdir. Özellikle ikinci el araç almak isteyenlere yapılan bu kampanya ile birlikte, sizde araç sahibi olmak için Ziraat Bankası kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 2.EL Taşıt Kredisi

İkinci el araba alacağımız zaman bankaların kredi kampanyalarında hangisi avantajlı ona bakarız. Kamu bankası olan Ziraat Bankası'da bu kredi örneklerinden birisi. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere, düşük faizli onay verileceği gibi ayrıca 60 ay vadeli kredi imkanı da sunulacak.

60 ay vadeli olarak araba kredisi alacaksanız, müşterilere esnek ödeme imkanları da sağlanıyor. Çeşitli ödeme seçenekleri ile birlikte, 2 ayda bir, 3 ayda bir ödemeli, artan ve azalan ödeme seçenekleri de Ziraat bankası tarafından sunulmaktadır. Bu kredi imkanından faydalanmak için banka kredi şartlarına da uygun olmanız, gelirinizin düzenli olarak sigortalı olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ikinci el araç otomobil veya sıfır araç otomobil kredisi alacak olan kişiler, %1.50 faiz oranı ile işlem yapacaklardır. Size en yakın banka şubelerine giderek, Ziraat Bankası bireysel müşteri temsilsici yardımıyla kredi başvurusu yapabilirsiniz. Alacağınız sıfır ve ikinci el araç kredilerinde, kasko ve fatura değerleri üzerinden işlem yapılacaktır. İkinci el araç alımlarınızda, kasko değeri 120 bin TL'nin altında olan kişilere 48 ay vadeli kredi verilmektedir. 120 bin TL üzerinde kasko ve fatura değeri olan araçlara 60 ay vadeli kredi verilecektir.

50 bin TL Kredi Hesaplaması

50 bin TL kredi almak isteyenler için banka %1.50 faiz oranı uygulayacak. 60 ay vade yaptığımız zaman bu kredilerde aylık ödeme 1.369 TL olacak. Kredi başvurusu yaptığınızda vade sayısını düşürürseniz, daha fazla taksit ödersiniz. Size en yakın Ziraat bankası şubesine giderek veya 0 850 220 00 00 numarasını arayarak Ziraat Bankası kredisi hakkında bilgiler alabilirsiniz.