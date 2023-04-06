Ziraat Bankası 11.000 TL, TC Kimlik Hesaplarınıza Yatırdı! Son Dakika Olarak Banka Sosyal Medyadan Açıkladı!

Ziraat Bankası, 11000 TL nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirdiği yeni kredi kampanyasını açıkladı. Tc Kimlik numaranız üzerinden bireysel tüketici kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara son dakika haberi olarak verilen nakit ihtiyacı olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemelerle beraber 36 ay vadeli verilecek olan bu kredilere başvurular gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız bu bankanın, sizler için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına hemen katılabilir ve bireysel kredinizi 36 ay vadeli olarak hemen kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, özellikle 18 yaşından büyük olan vatandaşların kredi puanına bakılarak ve sigorta durumuna bakılarak kredi onayı alacağım da söylemek isteriz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU