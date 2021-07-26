Ziraat Bankası 10.000 TL, Vakıfbank 20.000 TL, İş Bankası 30.000 TL 1.39 Faiz Oranı İle Kredi Verecek, Bankalar Duyurdu

Ziraat Bankası başta olmak üzere, bankalar yeni kampanyalarını duyurdular. Uygun faiz oranları ile işlem yapacak olan kişilere, bankalar anında kredi imkanı tanıyacak. Uygun faiz oranları ve kolay kredi başvuru aşamaları bankaların internet sitelerinden duyuruldu. 1.39 faiz oranına kadar 36 ay vadeli krediler, müşterilere hemen verilecek. Ziraat Bankası 10.000 TL, Vakıfbank 20.000 TL, İş Bankası da 30.000 TL anında onaylı krediler verecekler. Başvuru yapan kişiler, kredilerini hemen alabilecekler.

Ziraat Bankası 10.000 TL Verecek

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan müşteriler, uygun faiz oranları ile 10 bin TL, hemen hesaplarına atabilecekler. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere hemen kredi sonucu verilecek ve onaylanan kredinizi de sizi en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek buradan kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan müşterilere internet bankacılığı aracılığı ile kredi verilecek.

Ziraat Bankası internet bankacılığı şifreniz ile birlikte mobil uygulamasına giriş yaparsanız, Ziraat Bankası, 10000 TL ile onaylı krediye hemen sizlere sunacaktır. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz bu kredilerde sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecektir.

Vakıfbank'tan 20000 TL'ye kadar anında kredi imkanı

1.39 faiz oranı ile kredi kullanmak isteyen kişiler, Vakıfbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere kredi notunuzu ve kredi sicilinize göre değerlendirme yaparak, hemen kredi sonucunu söyleyecek. Banka şubelerinden kredi başvurusu yapabildiğiniz gibi, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz.

Kredi kullanacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olması durumunda 20000 TL 36 ay vadeli olarak kredilerinin hesaplarına atabilecekler.

İş bankası 30000 TL kredi başvurusu

Size en yakın iş bankası şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak 30000 TL alıp alamadığınızı görebileceksiniz. Banka hesabı olan kişiler ise bankanın mobil uygulaması olan iş cep uygulamasına girerek buradan kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabileceklerdir.