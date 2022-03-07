Ziraat Bankası 10.000 TL Ödeme Yapmaya Hazırlanıyor!

Ziraat Bankası gündeme yeni ve müjdeli bir haber ile geldi. Banka hesaplarına 10.000 TL yatırılacağı haberi ile gündeme gelen banka, kamu bankası olarak vatandaşın dertlerine çözüm üretmeye devam etmektedir.

Bankacılık ve kredi sistemi, genel olarak bir ülkenin en temel ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını destekleyen bir bütünlük çerçevesinde ele alınmakta ve bu kapsamda da gerekli hizmetler verilmektedir. İnsanı yaşatan bankacılık ve finans uygulamaları vatandaşların her türlü ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayabilmeleri açısından üretilen kredi sistemine de bu bağlamda ihtiyaç kredisi adı verilmektedir. Yapılan araştırmalara göre ise bir bankanın müşterileri kullandıkları kredilerin geri ödeme aşamasında gösterdikleri gayret ve özen, kredi verme oranı ile de paralel olarak artış göstermekte ya da azalmaktadır.

Ziraat Bankası da söz konusu bu anlayıştan hareketle emekli vatandaşlar ile beraber hali hazırda çalışan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına önemli bir ihtiyaç kredisi kampanyasına başlangıç vermiştir. Ziraat Bankası bankaya ait bir hesap kartı kısacası banka kartı bulunan kişilere özel olarak oldukça düşük faiz uygulanarak 10.000 TL ödemeyi hesaplara yatırmaktadır.

Eğer yoğun bir çalışma hayatında yer alıyorsanız ya da banka şubesine gidemeyecek durumdaysanız, Ziraat Bankası tarafınıza bir kolaylık daha getirmiştir. İnternete bağlantısı olan cep telefonu ya da bilgisayar üzerinden Ziraat Bankası web sayfasına girerek İhtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup, kampanyalı krediye başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz.

Ziraat Bankası haricinde faaliyet gösteren diğer kamu bankaları üzerinden de ihtiyaç kredisine başvuru yapmak mümkündür. Kamu bankaları olarak faaliyet gösteren Halkbank ve Vakıfbank, bu kampanyalı kredi imkanını da vatandaşa sunmaktadır. Başvuru için tek yapılması gereken ise bankalara ait olan uygulamalara giriş yapmak ve ilgili başvuru adımlarını takip ederek işlemleri tamamlamaktır.

Ziraat Bankası kamuoyuna yaptığı bildiri kapsamında ihtiyaç kredisi detaylarını da açık bir şekilde yayınlamıştır. İhtiyaç kredisi, 36 aylık vade ödemeleri ile ödenebilecek, dileyen kişinin 3 aya kadar taksit erteleme imkanından faydalanmasını da sağlamaktadır. Aylık ödeme gücünü dikkate alarak oluşturulabilecek olan ödeme planı, bankanın müşterilerine sunduğu bir kolaylık olarak da düşünülebilir.