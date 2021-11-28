Ziraat Bankası 10.000 TL ile 50 bin TL arasında ödeme yapıyor, acil paraya ihtiyacı olanlara müjde

Ziraat Bankası başlatmış olduğu bu kampanya ile birlikte acil Para ihtiyacı olan vatandaşlara 10.000 TL ile 50 bin TL arasında nakit kredi kampanyası başlatıyor. Yapılacak olan Bu kampanyada en düşük 10.000 TL başvuru yapabilir en fazla ise 50 bin tl ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra Ziraat Bankası sizin kredi notumuz da ve kredi sicilinize göre değerlendirme yapacak ve gelirinize göre 50.000 TL'ye kadar onay verecek. İhtiyaç Kredisi olarak acil paraya ihtiyacı olan kişiler 10 bin TL ile 50 bin TL arasında bankanın uyguladığı düşük faiz oranları ile kredi kullanacak ve bu kredileri 36 ay vadeye kadar bölebilecek.

10.000 TL ile 50 bin TL arasında Kredi kullanacak olan kişilere yapılan bu kampanya sadece bankadan maaş alan müşteriler için geçerli olacaktır. 10.000 TL ile 50 bin TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecek ve kendi Bankası müşterisi olduğu için daha düşük faiz oranları ile kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası özellikle emekli olan vatandaşlara emekli maaşını kendi bankasına taşımaları durumunda 10.000 TL ile 50 bin TL kredi haricinde daha yüksek limitlerde de hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Bankalar üzerinden düşük faiz oranları ile emekli kredisi kullanacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda hemen Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası faizsiz kredi veriyor mu?

Ziraat Bankası yaptığı bu kampanyalarda faizsiz olarak ihtiyaç kredisi desteği sunmuyor. Ev İslami şartlara göre faizsiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız Ziraat bankası'nın kurmuş olduğu katılım Bankası olan Ziraat katılım Bankası şubelerine giderek buradan sıfır faizli kredi kullanabilir kullanmış olduğunuz kredilerde kar payı oranları ile işlem yapabilirsiniz.

Ziraat katılım bankaları şubeleri de aynı Ziraat bankası'nda olduğu gibi detaylı olarak müşterilerine Kredi imkanı sunmaktadır. Aynı banka politikalarına göre ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi katılım bankaları üzerinden faizsiz olarak kullanabilirsiniz.