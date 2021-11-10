Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor ve şartı olmadan onay veriyor

Ziraat Bankası üzerinden yapılan yeni kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere banka uygun faiz oranları ile hızlı bir şekilde kredi onayı imkanı sunacak. Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere kendi Bankası üzerinden düşük faizlerle 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası imkanı sunacak. Sizlerde Ziraat Bankası üzerinden yapılan bu yeni Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız Kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir onaylanan tutar kadar kredi hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte müşterilerine destek kredisi olarak vereceği 10.000 TL de emekli çalışan ve devlet memuru olan kişilere bireysel ihtiyaç kredisi kullandırırken esnaf olan ve çiftçi olan kişilere ticari ihtiyaç kredisi kullandıracaktır.

Ziraat Bankası 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek Kredi başvurumuzu hızlı bir şekilde yapabilir onaylanan Kredi hemen kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası banka şubelerine giderken kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz yeterli olacaktır. Ziraat Bankası tarafından sizlere verilecek olan ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız durumunda sizlere 36 ay vadeye kadar 10.000 TL Destek kredi kampanyası imkanı sunulacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler ise emekli maaşı almış oldukları hesap üzerinden 10 bin TL ve üzerinde kredi kullanabilir. Sizlerde emekli maaşını üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası şubelerine giderek emekli maaşınızı bu bankaya taşıyabilir ve Bu bankanın emekliler için yapmış olduğu kampanyalara katılabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli maaşı üzerinden kredi kullanacak olan kişiler belirli şartlar dahilinde ayrıca Emekli promosyonu ve emekliye nakit avans kampanyasına da katılabiliyor.

10.000 TL destek kredisi ne katılacak olan kişiler ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli online ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak masrafsız Kredi kullanabilirsiniz.