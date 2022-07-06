Ziraat Bankası 10.000 TL, Akbank 20.000 TL, Denizbank 30.000 TL Ödeme Yapmaya Başladı! Hepsi Bayram İçin.

Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan bireysel ihtiyaç kredisi başvurularında üç bankanın yapmış olduğu kredide gelir belgesiz olarak kredi verilecek olan limitler belli oldu.

Ziraat Bankası 10.000 TL,

Akbank 20.000 TL,

Denizbank 30.000 TL

Belirtilen bu limitlerde kredi kullanmak isteyen vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve bu kredi kullanmak isteyen kişiler bankadan kredi başvurusu yaptıktan sonra hemen onay alacaklardır.

36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, kamu bankası ve özel bankalarının başlattığı bu kampanyalardan yararlanarak kredi imkanından faydalanabilirler.

Ziraat Bankası 10.000 TL

Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması gerekmektedir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanır. 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak Ziraat Bankasının yapmış olduğu kredi kampanyasına hızlı bir şekilde katılabilmektedir. Banka şubelerinden ve bankanın resmi internet siteleri üzerinden başvurularını yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Akbank 20.000 TL

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar SMS ile kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeli işlem yapmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verilir.

Denizbank 30.000 TL

Denizbank SMS kredi kampanyasına katılmak isteyenlere 30.000 TL nakit verilecek. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere, Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeleri durumunda banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilirler. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka şartlarına uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra onay almanız ile birlikte en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi kullanımı gerçekleştirebilirsiniz.