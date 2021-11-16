Ziraat Bankası 0,70 Faizle 60 Bin TL İhtiyaç Kredisi Verecek! Sizde Başvurun Anında Kullanmaya Başlayın

Son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Ziraat Bankası'ndan 0,70 faiz oranıyla 60 bin TL üst limitli kredi müjdesinin tüm detaylarını haberimizde sizler için hazırladık...

Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilen yeni kampanya ile beraber 0.70 faiz oranları ile 60 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası bugünden itibaren başlayacak. Krediye yönelik ayrıntıları Ziraat Bankası resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Vatandaşlar başvuru koşullarını ve krediye yönelik ayrıntıları yoğun bir ilgiyle araştırıyor. Peki krediye nasıl başvuru yapılır? Kredi koşulları neler?

Ziraat Bankası Kredi Fırsatı

Ziraat Bankası son dakika olarak duyurduğu bu durumda özellikle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan ve kendi bankasında daha önce kredi kullanan müşterilere 60 Bin TL'ye kadar hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. 24 ay ve 36 ay vadeli kredi fırsatları ile beraber kullanacağınız 60 Bin TL ihtiyaç kredisi 0.60 faiz oranı ile kullanırsanız ilk taksit ödemesinde isterseniz 3 ay erteleme de gerçekleştirilebiliyor.

Pandemi süreci ve pandemi sürecinin ardından ihtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşların en çok başvuruda bulundukları bankaların başında gelen Ziraat Bankası kredi kullanacak müşterilere 0,60 faiz oranı ile kredi kullandıracak.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 0.60 faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvuruda bulunmak için Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini arayabilir, Ziraat Bankası mobil bankacılığa giriş yapabilir ya da en yakın Ziraat Bankası şubesi üzerinden bu krediye başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Banka yaptığınız başvuru sonrasında size kısa bir değerlendirmenin ardından kısa mesaj ile başvurunuzun olumlu ya da olumsuz sonuçlandığı bildirilecektir.

Ziraat Bankası özellikle pandemi sürecinde müşterilerine destek olmaya ve çok cazip kredi fırsatları sunmaya tüm hızıyla devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından sunulan yeni kredi kampanyasına vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterdi. Kredinin ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası resmi internet adresine giriş yaparak kredinin detaylarını inceleyebilecek.

Bankalar pandemi döneminde birbirleri ile adeta rekabet içerisine girdi. Müşteriler yaşadıkları ekonomik sıkıntılar sebebiyle ve acil nakit ihtiyacı ile karşılaştıklarında bankaların sunduğu kredileri inceliyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası çok cazip bir kredi kampanyası düzenledi. Müşterilerine krediyi duyuran banka düzenlediği bu kampanyaya oldukça büyük ilgi gördü.

SMS ile Başvuru İmkanı

Cep telefonunuzun kısa mesaj kısmından Kredi yazarak boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425'e ileterek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu başvurunun ardından 5 dakika içerisinde tarafınıza başvurunuzun olumlu ya da olumsuz sonuçlandığı kısa mesaj ile bildirilecektir. Kısa mesaj ile kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar banka kredi notuna uygun olması halinde kredi notuna göre faiz oranları ile faydalanacağı için 0.60 faiz oranları ile kredi onayı almanız daha yüksek faiz oranları ile de kredilerden faydalanabilirsiniz.