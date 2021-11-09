Ziraat Bankası 0.49 Faiz İle 20.000 TL İhtiyaç Kredisi Veriyor, 500.000 TL Konut Kredisi Ödüyor

Ziraat Bankası son dakika yapmış olduğu kredi haberi ile birlikte 0.49 faiz oranları ile hem ihtiyaç kredisi hem de konut kredisi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama ile birlikte 049 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler belirli şartlar dahilinde istedikleri zaman bu krediyi kullanabilecek. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ve konut kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerden 0.49 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorlarsa bazı önemli şartların altı çiziliyor.

Kredi kullanacak olan kişi daha önce Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi veya konut kredisi kullanmış olması gerekmekte. Ayrıca Kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaşı veya çalışma maaşı Ziraat Bankası üzerinde olması gerekmektedir. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan gelir durumu düzenli olarak uzun süredir aynı işyerinde veya emekli olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden 049 faiz oranları ile kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler 0.49 faiz oranları ile bu krediyi aldıklarında banka 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi 500 bin TL'ye kadar da konut kredisi için izin vermektedir. Bu limitler üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız bankanın güncel faiz oranlarından yararlanarak Kredi kullanabilirsiniz.

Özellikle konut kredilerinde alacağınız evin ekspertiz değerine göre işlem yapılacağı için almış olduğunuz evin ekspertiz değeri daha önceden belli olması sizin yararınıza olacaktır. Konut kredilerinde 120 ay vadeye kadar işlem yapılırken İhtiyaç kredisinde 20.000 TL kredi kullanacak olan kişi 36 ay vade ile kredi kullanabilir.

Emekli olan kişilerden banka emekli maaşını kendi Bankasından almasını ister. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden almıyorsanız hemen maaş taşıma işlemlerini yaparak Kredi başvurusunda bulunabilir kredi notunu düşük olsa bile Ziraat Bankası emekli kredisi kullanabilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışan kişiler ise sigortalılık maaşları Ziraat Bankası üzerinden alması gerekiyor. Ayrıca çalışan kişilerin en az 12 aylık sigorta geçmişi olması gerekmektedir. Detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilir ve yine resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.