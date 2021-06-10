Ziraat Bankası 21 Yaşından Büyüklere 20 Bin TL 36 Ay Kredi Verecek

Ziraat Bankası duyurusunu paylaştı. Son dakika haberi olarak verilen bu kredi kampanyası ile 21 yaşından büyük olan kişiler, banka politikalarına uygunsa hemen 20.000 TL Kredi alabilecekler. Sizlerde eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası üzerinden yapılan ve Haziran ayı boyunca devam edecek bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası uygun faizlerle müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Verilen 20.000 TL, 21 yaşından büyük olan herkese verilecek. Banka kredi kampanyası ile detayları da paylaştı. Bu detaylar şu şekilde...

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kredilerini kullanabilmeleri için sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Kredi sicili uygun olan kişiler, kredilerini 36 ay vadeye kadar alabilirler. Ziraat Bankası, devlet bankası olmasından dolayı banka bu kredilerde uygun faizlerle işlem yapacaktır. Kredi sicili uygunsa, hemen kredi onayı alabileceksiniz. Kredi sicili uygun değilse de kredi sicili uygun olan bir kefil ile kredinizi kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyenlere yeni bir kampanya olan bu 20.000 TL kredi için başvuru nasıl yapılır, sizlere bahsedelim...

Kredi Başvuruları İçin Şartlar Belli Oldu

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin 21 yaşından büyük olması durumunda en az 12 aylık bir sigorta geçmişlerinin de olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak kişiler, 20 bin TL kredi alacakları zaman bu kredilerde onay alabilmeleri için ayrıca daha önceden banka çalışması da yapmış olması gerekiyor. Kredi sicili uygun olan kişilerin bu banka üzerinden hemen sonuca ulaşacağını söyleyebiliriz. Kredi başvurusu için işlem yapacak olan kişiler, diğer bankada kullanmış olduğu kredi ve kredi kartı borçları varsa, bu borçları gününde ödemiş olması ve daha sonra başvuru yapması gerekiyor. Belirtilen şartlara uygun olan kişiler onay alabileceklerdir.

Kredi Nasıl Alınır?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kredilerini alabilmeleri için başvuru yaparak onay alması gerekiyor. Banka üzerinden başvuru yapacağınız en kolay yöntemlerden birisi, ziraatbank.com.tr adresi üzerinden kredi başvuru yöntemleridir. Kredi sonucu uygun olan kişiler banka şubelerine giderek kredilerini alacaklardır. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, ön onay alacakları için asıl onayı banka şubelerinden alacaksınız. Kredi siciliniz uygunsa sizlere hemen sonuç gelecektir.

Kredi kullanmak isteyenler ayrıca online olarak da başvuru yapabileceklerdir. 21 yaşından büyük olan kişiler, 20 bin TL kredi alabilmeleri için bankanın müşterisi olmalı ve bankanın müşteri numarası ile internet bankacılığı şifresi almalı. İnternet bankacılığı şifresi ile birlikte, kişiler anında onay alabileceklerdir. Bu şekilde alınan onaylarda banka şubelerine gitmeden kişilerin hesaplarına yatar. Özellikle maaşınız Ziraat Bankası üzerinden alınıyorsa, kredi sonucu uygun olan kişilerin, hemen kredileri hesaplara yatacaktır. Verilen bu kredilerde en güzel vade oranı ile sizlere hizmet veriliyor. 2 ay veya 3 ay ertelemeli kredileri hemen alabileceksiniz. Kredi ödemelerinde 36 ay vade yapabildiğiniz gibi ayrıca aylık ödemeli, 2 ayda bir ödemeli de kredi başvuruları yapılmaktadır. Sizlerde 0 850 220 00 00 numarasını arayarak kredi kampanyalarını öğrenebilirsiniz.