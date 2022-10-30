Ziraat, Akbank, Garanti, Yapı Kredi Açıkladı: Borcu Olan ve Onay Alamayanlar Gelsin Kampanyası...

Gün geçmiyor ki, vatandaşların nakit olarak yaşadıkları para sıkıntılarını çözebilmek için kamu ve özel bankaları adım atmasın. Özellikle devlet destekli olarak verilen nakit ödemeler ile ilgili olarak kamu bankaları, özel bankalardan bir adım öndedir. Çünkü devlet destekli olarak verilen nakit ödemelerde kredilerde, en uygun faiz oranları uygulanırken, ödeme seçenekleri de aynı şekilde vatandaşların çıkarına göz etmektedir.

Ancak son aylarda ülke ekonomisinde yaşanan bazı sarsıcı durumlardan kaynaklı olarak artık özel bankalarda kamu bankası gibi davranarak borç kapatma kredileri ile ilgili çeşitli adımları atmaya başlamıştır. Acil olarak nakit ihtiyacına sıkışmış olan vatandaşların sorunlarını giderebilmek adına ve vatandaşların diğer bankalardaki borçlarına ödemeleri için kolaylık sağlamak için, çeşitli kampanyalar ve kredi ürünleri her geçen gün peşi sıra açıklanmaktadır.

Ziraat, Garanti, Akbank ve de Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamalar sonrasında ise bankalar kendi internet siteleri aracılığı ile başvuru şartlarını da açıklamış oldu.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların, başvuru koşullarına uygun olmaları halinde en güncel kredi limitleri ile beraber kendilerine bazı bilgiler sunulur. Örneğin 200.000 TL tutarında bir kredi kullanmak istiyorsanız, bu kredinin bir kısmı diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmak için kullanmanız gerekir. Bununla beraber kredi kullanmak istediğiniz bankada mutlaka bir bankacılık ürününü kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede hem borçlarınızı kapatıp tek bir yerden borç yönetebilecek hem de başka avantajlardan faydalanabileceksiniz.