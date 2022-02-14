Zimbabveli Kızları Seks İşçiliğine Zorlayan İklim Değişikliği

Tawanda, 16, güneş batarken sakince gökyüzüne bakar ve gece başlarken işe hazırlanır.

Kimliğini korumak için adı değiştirilen Tawanda, zimbabve'nin kırsal bölgelerinden son yıllarda şehir merkezlerinde seks ticaretine katılan yüzlerce kız çocuğu arasında yer alıyor.

"Çalışmaya başlamak için alacakaranlık gününe kadar bekliyoruz ... Çoğunlukla müşterilerimiz koruduğumuz kişilerdir, çünkü biri evli, diğerleri toplumda saygın insanlar olarak görülmek istemezler. Aksi takdirde, 24 saat boyunca açığız," diyor Tawanda.

Ailesinin ölümünden kısa bir süre sonra, büyükannesi artık ücretleri karşılayamadığı için okulu bıraktı. Yıllarca süren kuraklık ve başarısız mahsullerden sonra, Tawanda kırsalda bir gelecek göremedi ve 14 yaşında daha iyi bir yaşam arayışıyla başkent Harare'ye taşınmasına neden oldu.

"Buraya bebek bakıcısı olarak geldim. Altı ay hizmetçi olarak çalıştım ama kazançlı değildi. COVID-19 salgını başladığında, daha da kötüleşti çünkü çalıştığım kadın zaten yetersiz olan maaşımı azalttı. Bu yüzden işi bıraktım," diyor.

Tawanda eve dönmek istemedi ve arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra seks işçiliğine başlatıldığı başkent Harare'nin 12 kilometre (7,5 mil) doğusundaki Epworth'a taşındı.

Şehir, kırsaldan kente göçle artmaya devam eden bir nüfusa sahip şiddet, ve uyuşturucu ile ünlüdür.

Tawanda ve diğer genç kızlar, yüksek bir iletişim kulesinin gökyüzüne ateş ettiği, halk arasında "güçlendirici" olarak bilinen bir yerde toplanırlar. Gün boyunca, bölgede çok az insan ile bölge sessizdir. Ama bir kez gece düşer seks işçileri müşterileri talep gibi bir faaliyet arı kovanıdır.

Harare'deki toplum temelli bir kuruluş olan Youth 2 Youth'un kurucusu Catherine Masunda, karışan genç kızların sayısına ilişkin istatistiklerin ölçülmesinin zor olmasına dikkat çekerken, durumun endişe verici olduğunu söylüyor.

'Bu bir iş'

Güvenliği için adı da değiştirilen bir başka genç kız Chipo, El Cezire'ye seks ticaretinin riskli olduğunu, ancak başka seçeneği olmadığını söyledi. Geçmişten farklı olarak, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle kırsal bölgelerdeki çiftliklerdeki iş olanakları her geçen yıl daha az hale geliyor.

"16 yaşında geldim. Epworth'ta ikamet eden bir kız kardeşim var ... Param olmadığı için eğitimimi tamamlayamadım. Daha sonra kendimi seks işçiliğine katılırken buldum. Bazen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla enfekte oluyoruz, ancak bu iş, bu yüzden tedavi arıyoruz," diyor Chipo.

Chipo, kırsaldaki evinde iklim değişikliğinin tahribatını hatırlıyor. En endişe verici etkilerin kuraklıklar değil, ani seller olduğunu söylüyor, bu da ekinleri ve malları yok ediyor - ve bazen insan yaşamları.

"2020'de, [okulu] bitirdiğim yıl, daha az emek yoğun bir nakit mahsulü olan soya fasulyesi ekmeyi bekliyordum, böylece ücret ödeyip bir oda kiralayabilirdim. Yağmurlar geldi ama sellere dönüştüler ve projemi yıkadılar," diyor Chipo.

Ülkede iyi maaşlı işler az olduğu için, buradaki insanların çoğunluğu sokak satıcıları ve kayıt dışı üreticiler olarak geçiniyor ve da öne çıkan bir başka iş.

Genç kızların çoğu, bazı kalıcı cinsel istismar ve saldırı ile sunulan hizmetler için ödeme yapmayı reddeden deneyimli müşterilere sahiptir. Zimbabve'de, seks yapmak bir suçtur, bu da genç kadınların kendilerine karşı yapılan yanlışları polise bildirmelerini zorlaştırır.