Zimbabve Sağlık Çalışanları Greve Girdi

Zimbabweli sağlık çalışanları, hızla artan enflasyon eve götüren maaşlarının satın alma gücünü aşındırdığı için hükümeti ABD doları cinsinden maaş ödemeye zorlamak için greve gitti.

Ülkenin hemşireleri, doktorları, eczacıları, radyologları ve diğer tıp uzmanları, organizatörlerin büyük bir “başarı” olarak nitelendirdiği grev eyleminde Pazartesi günü işe gelmedi.

Grev yapan işçiler, ülkenin en büyük sevk hastanelerinden biri olan başkent Harare'deki Parirenyatwa ve yine başkentte bulunan ve daha iyi maaş talep eden Sally Mugabe Merkez Hastanesi gibi Zimbabve'nin ana hastanelerinin önünde pankartlar taşıdı ve dans etti.

Sağlık sektöründeki tüm sendikaları temsil eden bir organ olan Health Apex'in lideri Dr Tapiwanashe Kusotera, grevi ülke çapındaki greve güçlü bir destekle damgasını vuran "iyi bir ilk gün" olarak nitelendirdi.

Kusotera, Al Jazeera'ya bir telefon görüşmesinde "İlk hedefimize zaten ulaşıldı" dedi.

“Sağlık Hizmetleri Kurulu ve bakanlık tarafından toplantıya davet edildik. Son 14 ayda böyle bir şey olmadı” dedi.

Zimbabwe, hiperenflasyon, hızla değer kaybeden yerel para birimi, yüzde 90 işsizlik ve azalan imalat üretimi ile karakterize bir ekonomik krizin pençesinde.

Maaşlarının satın alma gücünün yüzde 132'yi aşan enflasyon oranıyla azalmasıyla greve giden halk sağlığı çalışanları ve diğer memurlar, maaşlarının daha istikrarlı bir para birimi olarak gördükleri ABD doları ile ödenmesini talep ediyor.

'İşçileri rahatlatın'

Kusotera, hükümetin "işçileri enflasyonun kaprislerinden kurtarması" gerektiğini ve "yaşam maliyeti ayarlamaları ve çalışma koşulları gibi belirli sorunları ele alması" gerektiğini söyledi.

Hükümet ve Health Apex sendika yetkilileri arasında beklenen görüşmeler, memurları temsil eden bir sendikanın hükümetin yüzde 100 maaş artışı teklifini reddetmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

“Yüzde 100'lük teklif bize değil diğer memurlara yapıldı. Kusotera, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, ülkede hüküm süren enflasyon oranının yüzde 132'nin altında olduğu için geri çevirme kararının makul olduğunu düşünüyoruz.

"Bize herhangi bir teklif yapılmadı"

Kusotera, sendikasının ne kadar talep ettiğini belirtmedi, ancak sorunlu hükümet, sağlık çalışanlarıyla zorlu bir müzakere turuna gidiyor gibi görünüyor.

Kasım 2017 askeri darbesinde Robert Mugabe'den görevi devralan Zimbabve lideri Emmerson Mnangagwa, selefi döneminde başlayan ekonomik krizi sona erdirmek için mücadele etti.

Zimbabwe Hemşireler Derneği Genel Sekreteri Enock Dongo, iş anlaşmazlığının hızlı bir şekilde çözülmemesi durumunda hayatların kaybedileceği konusunda uyardı.

Sağlık profesyonelleri, yerel para birimi çökmeden önce 2018'de aldıkları kazançlar olan ayda 540 ABD doları ödenene kadar greve gitmeye karar verdi, dedi.

“Hemşireler geçen hafta maaş olarak sadece 20.000 ZWL aldı. Bu, resmi açık artırma oranında yaklaşık 50 ABD Doları ve karaborsada yalnızca 30 ABD Doları, ”dedi Dongo, Al Jazeera'ya bir telefon görüşmesinde.

“Hiçbir çalışanın bununla hayatta kalmasının hiçbir yolu yok. Hemşireler bununla hayatta kalamayacaklarını söylüyorlar.”