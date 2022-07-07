Zhibek Zholy: 'Çalınan' Ukrayna Tahılını Taşıyan Rus Gemisi

Ukrayna'daki savaş alanlarında savaşmanın yanı sıra Moskova ve Kiev , bir Rus kargo gemisi olan Zhibek Zholy için bir çatışmaya kilitlendi.

Kiev ve birkaç analist, geminin Haziran ayı sonlarında Zaporijya'daki Rusya işgali altındaki Berdyansk limanına yanaştığını ve binlerce ton Ukraynalı tahıl taşıyarak Türkiye'ye doğru yola çıktığını söylüyor.

Moskova destekli haber kanalları, ticari bir geminin “kurtarılmış” limandan ilk seferini kutladı. Zhibek Zholy, savaşın başlamasından bu yana Berdyansk'tan ilk kalkan gemi olabilirken, raporlara göre, diğer Rus gemileri daha önce Ukrayna limanlarından ayrılmış ve aynı zamanda tartışmalı tahıl taşıyor.

Ukrayna'ya göre Türkiye, Zhibek Zholy'yi 3 Temmuz'da limanı Karasu yakınlarında gözaltına aldı ve Türk dışişleri bakanlığı, Ukrayna'nın tahıl üzerindeki iddialarını araştırdığını söyledi.

Ancak gemi Çarşamba günü geç saatlerde Türk liman bölgesinden ayrıldı ve Zhibek Zholy'nin "Türk makamlarına sunulan suç delillerine rağmen" ayrılmasına izin verildiğini söyleyen Ukraynalı bir yetkiliyi üzdü.

Geminin nihai varış noktası bilinmiyor.

Rusya Çarşamba günü görevi kötüye kullanmayı reddetti ve hatta Moskova'daki bir dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhibek Zholy'nin "standart prosedürlerden geçtiğini" söyleyerek kargo gemisinin tamamen alıkonulduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Anlaşmazlık, küresel bir gıda krizi korkularını vurguladı; Rusya'nın önde gelen bir buğday üreticisi olan Ukrayna'ya karşı savaşı, ihracatın durduğunu ve Moskova'nın komşusunun yumuşak mallarını çaldığı yönündeki suçlamaları artırdığını gördü.

Ukrayna Tahıl Derneği başkanı Nikolay Gorbachov, El Cezire'ye Rus askerlerinin silolarda depolanan tahılları çaldığını ve bunları kamyonlar veya demiryolu ile işgal altındaki Kırım'daki limanlara - Kerç veya Sivastopol - taşıdığını ve aktarıcılar devre dışıyken gemilere yüklediğini söyledi.

Gorbaçov, "Silahlarını kullanarak acımasız güç ve korkutma yoluyla ekinleri çalıyorlar" dedi. "Çiftçileri toprakları ekmeye zorluyorlar ve gelecekteki mahsullerin yüzde 70'ini zorla ücretsiz alacakları konusunda uyarıyorlar."

Zhibek Zholy olayı da Türk sadakatinin bir testi olabilir. Ankara savaşta arabulucu bir rol oynadı ve her iki tarafla da bağları varken, BM Türkiye'yi tahıl ihracatı için bir koridor oluşturmaya yardım etmeye çağırdı.

Türk makamları, tartışmalı Ukrayna sevkiyatlarının limanlarına girdiğine dair iddialara rağmen, şimdiye kadar Rus gemilerini alıkoymayarak Moskova ile bir çatışmaya yol açmaktan kaçınmıştı.

İşte anlaşmazlık hakkında bilmeniz gerekenler:

Zhibek Zholy neredeydi?

22 Haziran'da 7.146 dwt genel kargo, Rusya'nın Karadeniz limanı Novorossiysk limanından ayrıldı ve Moskova'nın 2014 yılında işgal ettiği ve ilhak ettiği Kırım yarımadasının doğu kıyılarına doğru yola çıktı.

Deniz trafiği web siteleri, 23 Haziran'da Kerç Boğazı'nı geçtiğini ve iki gün sonra sabahın erken saatlerinde, Rusya'daki Port Kavkaz'da sahilin hemen aşağısında demirlediğini gösteriyor.

Kırım'a yaklaşan Rus gemilerinde sıklıkla olduğu gibi, bu siteler Zhibek Zholy'nin uluslararası hukuku ihlal ederek kısa bir süre sonra pozisyonunu bildirmeyi bıraktığını gösterdi.

Bir geminin konumunu ve rotasını diğer gemilere ve limanlara otomatik olarak bildiren transponderleri, dört gün sonra tekrar açıldı. 29 Haziran'da Azak Denizi'nde yeniden ortaya çıkan kargo gemisi, Kerç Boğazı'nı geçerek Karadeniz'in Karasu limanına doğru yola çıktı.

Ukrayna'nın Ankara büyükelçisi, 3 Temmuz'da Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

El Cezire'ye konuşan Vasyl Bodnar, "Elimizdeki bilgilere göre, bu gemi Berdyansk bölgesindeki veya çevresindeki farklı depolardan alınan tahıllarla yüklendi" dedi.

Berdyansk limanından gelen belgelerle Karasu limanına doğru yola çıktı" dedi.

Bodnar, Ukrayna başsavcısının Ankara'ya gemiyi alıkoyma talebinin yanı sıra tahıl kaçakçılığına ilişkin "tam delil" sunduğunu söyledi.

Moskova yanlış bir şey yapmayı reddederken, Kremlin'e bağlı, kendine güvenen Donetsk Halk Cumhuriyeti , Zhibek Zholy'nin misyonunu duyurmaya hevesli.

30 Haziran'da Crimea News, ilk kargo gemisinin Haziran 1830'da tahıl ihracatı için inşa edilmiş bir liman olan “özgür ve barışçıl” Berdyansk'a vardığını bildirdi.

Bir muhabir, “yüzyıllık geleneklerin yeniden canlandırılması” dediği şeyi getiren gemiye bindi.

Kırım Haberleri görüntülerinde geminin adının bulanık olmasına rağmen, deniz izleme web siteleri onu tanımlayabildi.