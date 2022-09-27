Zeytinyağı İncir Kürü Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir, Kimler Kullanamaz?

Pek çok yenilik koronavirüs hastalığı ile beraber hayatımıza dahil oldu. Bitkisel ve doğal tarifler de bu hastalık ile birlikte hayatımıza eklenen yenilikler arasında yer aldı. Mucizevi yiyecekler ve bu yiyeceklerden yapılan kürler eski zamanlardan günümüze kadar ulaştı. Bu sayede pek çok insan hem şifa buldu hem de güzelleşti. İncir ve zeytinyağının harmanlandığı bir kür ise bu şifa kaynaklarının en önemlileri arasında yer alıyor. Son zamanlarda gündemde yer alan ve pek çok insan tarafından tercih edilen zeytinyağı incir kürü ve bu kürün faydaları hakkında detayları haberimizin devamında yazdık.

İncir ister mevsiminde taze olarak tüketilebilen meyveler arasında olsun ister kurutulmuş olarak tüketilsin en lezzetli ve en şifalı lezzetler arasında bulunmaktadır. Altın kadar değerli zeytinyağı ile birleşen incir yapılacak olan kür sayesinde tam bir şifa kaynağı halinde gelmektedir. Günümüz dünyasında koronavirüs gibi pek çok hastalığa karşı insan vücudunun daha dirençli bir hale getirmek ve bakterilere karşı korumak incirin faydaları arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra diş sağlığı ve kemik sağlığı için de incir oldukça etkili bir besin olmaktadır.

Doğanın bizlere sunduğu yağların başında gelen zeytinyağı ikinci beynimiz olan bağırsakları düzenler, kalp dostudur ve cilde iyi gelir. Saymakla bitemeyecek faydaları bulunan zeytinyağı incir ile birleşip kür yapıldığı sırada pek çok sağlık probleminin üstesinden gelinmesine fayda sağlayacaktır. Sizler için incir ve zeytinyağından oluşan kürün tarifini detaylı bir şekilde yazdık. Söz konusu bu kürü yapmak için ihtiyaç duyulan malzemeler isminden de anlaşılabileceği gibi incir ve zeytinyağıdır.

Öncelikle yaklaşık 250 gram ağırlığında olan kuru incir yıkanır ve bu incirler bir kağıt mendil yardımı ile kurutulur. Ardından kurutulan incirler dilimlenerek temiz bir cam kavanoz içine alınacaktır. Zeytinyağı, kavanozdaki incirlerin üstünü geçecek kadar eklenir ve kavanoz hava almayacak şekilde sıkı bir biçimde kapatılır. Daha sonra karanlık ve serin bir ortamda 5 gün boyunca kür dinlendirilir. Kürün dinlenme süresi bittiğinde ise düzenli bir şekilde tüketilmesi uygun olacaktır.

Zeytinyağı incir kürünün faydaları arasında kilo kontrolü sağlaması, sıklıkla kabızlık sorunu yaşayanlar için sindirim sistemi düzenlemesi, ödem eritmede etkili olması, lif açısından zengin olması, düşük kalorili olması, yaşlanmayı geciktirmesi, kansere karşı tam bir kalkan görevli üstlenmesi, vücudu temizleyip cildi yenilemesi, antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin olması, kalp sağlığını iyileştirmesi insülini dengelemesi de bulunmaktadır.

Her sabah kahvaltı yapmadan önce hazırlanmış olduğunuz zeytinyağı incir kürü tüketilebilir ve ölçü yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı olmaktadır. Hazırlanan kavanoz bitene kadar kahvaltıdan önce sabahları bu kür uygulanabilir. Bunun yanı sıra zeytinyağı incir kürünün tıbbi bir ilaç olmadığı ve doğal bir besin olduğu unutulmamalıdır. Diğer taraftan kronik rahatsızlığı olan kişilerin ise uzman bir doktora başvurarak zeytinyağı incir kürünü tüketmesi önerilir.