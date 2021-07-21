Zeynep Bastık’tan Soru Cevap Etkinliği

3 senedir birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile 7 Temmuz 2021 tarihinde dünya evine giren şarkıcı Zeynep Bastık, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Salgın sebebiyle yurt dışı turnesini ertelendiğini ifade eden başarılı şarkıcı, düğün sırasında çekilmiş olduğu en sevdiği fotoğrafı da takipçilerinin beğenisine sundu.

Menajerliğini yapan ve reklamcı olan 37 yaşındaki sevgilisi Tolga Akış ile ilişkisini 7 Temmuz gününde resmiyete döken ünlü şarkıcı Zeynep Bastık hakkında bilinmeyenleri anlattı ve takipçileri ile sohbet etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorduğu sorulara yanıt veren başarılı isim Zeynep Bastık, düğün sırasında çekilen en sevdiği fotoğrafı da yayınlamayı ihmal etmedi. Eşi Tolga Akış’ın sırtından öperken çekilen kareyi takipçileri ile paylaşan Bastık, dikkatleri üzerine çekti.

Sanatçının bir diğer takipçisi ise sevgilisinin kendisine aldığı hediyeleri sordu ve yanıt merak edildi. Zeynep Bastık, bu soruya ise düğün hediyesini açıklamayacağını fakat doğum günü hediyesi olarak bisiklet aldığını anlattı. Bunun yanı sıra ünlü sanatçı eşi ile aralarında 9 yaş olduğu bilgisini de paylaştı.

Ünlü isim, yurtdışı konserleri hakkında da bilgi verdi ve geçen seferden daha geniş bir yurtdışı turnesine çıkacağını söyledi. Türki Cumhuriyetler, Rusya, Amerika ve Avrupa planı olduğunu ifade eden ünlü isim, pandemi belirsizliği sebebiyle bu turneyi 2022 ilkbaharına ertelediklerini belirtti. Yalnızca Ocak ayında Amerika'da sahne alacağını anlatan ünlü isim merak edilenleri yanıtladı.

Nikah öncesi bekarlığa veda partisi de düzenleyen ve çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Bastık ile Tolga Akış çifti, Alaçatı'da bulunan bir otelde davet düzenlemişti. Partiye çok sayıda ünlü isimler katılım gösterirken davet sırasında çekilen fotoğraflar da sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmıştı. Çift akşam saatlerinde de partiyi sürdürürken yakın dostları ile birlikte yemek yemiş ve daha sonra müzik eşliğinde dans etmişti.