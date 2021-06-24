Zeynep Bastık Ne Zaman Evleniyor? Zeynep Bastık ile Tolga Akış’ın Düğün Tarihi Açıklandı!

Şarkıcı Zeynep Bastık ile sevgilisi Tolga Akış, 3 senedir mutlu beraberliklerini sürdürüyordu. Son olarak nikah masasına oturmaya hazırlandıkları öğrenilen çift geçtiğimiz aylarda salgın sebebi ile düğünlerini erteleme kararı almıştı. Gelen son bilgilere göre ise Zeynep Bastık ile Tolga Akış’ın 7 Temmuz tarihinde dünyaevine gireceği bilgisine ulaşıldı. Yaptığı coverlar ile ününe ün katan başarılı şarkıcı Zeynep Bastık uzun bir süredir beraber olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile nikah masasına oturacak. Haziran ayında evlenme planlarını ve düğünlerini pandemi sebebi ile erteleyen çiftin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre çift, bir yıl rötarlı olarak nikah defterine imza atmaya karar verdi.

Çeşme'de bir otelde yapılacak olan düğünde 7 Temmuz tarihinde dünyaevine girecek olan ikilinin oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki başarılı şarkıcı geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Tolga Akış’tan ikinci defa evlenme teklifi almış ve “Evet” yanıtını vermişti. Sevgilisine tekrardan “Evet” cevabını veren şarkıcı Zeynep Bastık sürpriz karşısında gözyaşlarına da hakim olamamıştı. Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış’ın kendisine yaptığı sürpriz karşısında duygusal anlar geçiren şarkıcı bu mutluluğunu da takipçileri ile paylaşmıştı. İşte ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile sevgilisi Tolga Akış’ın düğün tarihi hakkında detaylı bilgiler.

2018 senesinde aşk yaşamaya başlayan Zeynep Bastık ile Tolga Akış, 2019 yılında nişanlanmıştı. Zeynep Bastık sevgilisi hakkında mesleğinde öngörüsü çok yüksek biri olduğunu fakat özel hayatında da bu kadar öngörülü olacağını düşünmediğini açıklamıştı. İlişkilerinin 5. gününde kendisine evlilik teklifi geldiğini anlatan şarkıcı, kendisinin ise nasıl evet cevabını verdiğini bilmediğini yalnızca kalp ve inanmışlık ile yanıtladığını söylemişti. “Mantık ve bilinç yok” şeklinde ifadeler kullanan sevilen şarkıcı Zeynep Bastık açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekmişti.