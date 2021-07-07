Zeynep Bastık ile Reklamcı Sevgilisi Tolga Akış Dünyaevine Girdi!

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık yaklaşık olarak üç senedir aşk yaşadığı reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile Çeşme'de yaptığı düğünle dünyaevine girdi. Çift Çeşme'de nikah masasında otururken düğüne ünlü isimler de akın etti ve çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. 27 yaşındaki şarkıcı Zeynep Bastık reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan 37 yaşındaki sevgilisi Tolga Akış ile Çeşme'de Dünyaevine girdi.

Gözde çift Alaçatı'da bulunan Bir otelde yakın arkadaşları ile birlikte hayatlarını birleştirdi. Zeynep Bastık ile Tolga Akış çiftini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan ünlü dostları Çeşme'de yapılan düğün sırasında çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Senenin sürpriz aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti de Zeynep Bastık ile reklamcı sevgilisi Tolga Akış’ın düğününe katılım gösterdi. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık’ın nikah şahitliğini yaparken çok güzel bir gün geçirdiklerini ve yeni evlenen çifte mutluluk dilediklerini belirtti. Şarkıcı Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık ile reklamcı seviyesi Tolga Akış’a mutluluk diledikten sonra sevgilisi Demet Özdemir’e de iltifatta bulundu ve yanında çok güzel bir kadın olduğunu söyledi.

Düğüne katılım gösteren bir diğer ünlü çift ise Berfu Yenenler ile Esen Yenenler oldu. İkinci çocuklarını kısa bir süre önce kucaklarına alan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti, düğün öncesi birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından yayınladı ve çok sayıda beğeni aldı. Ünlü şarkıcı Edis de yakın arkadaşı Zeynep Bastık’ın düğününe siyah bir smokin giyerek katıldı ve şarkıcının fotoğrafları Instagram'da yayınlandı. Bununla birlikte başarılı oyuncu Umut Kurt'un Mayıs ayında evlenme teklifi ettiği sanat yönetmeni sevgilisi Melisa İnci ile bareber Kurt da çiftin düğününe katıldı. Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran da düğüne katılan bir diğer çift olarak görüldü.