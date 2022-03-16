Zelenskyy'nin ABD Kongresi'ne Hitaben Söyledikleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne konuşarak, ABD'nin ülkesine sunduğu destek için üyelerine teşekkür etti ve daha fazlasını istedi.

Ukrayna lideri, ABD Başkanı Joe Biden'ı barış için lider olmaya çağırdı. Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etme çağrılarını yineledi, ancak başarısız oldu ve bu da daha fazla savunma sistemi istedi. Bakan ayrıca, Ukrayna'nın işgalini destekleyen herhangi bir Rus siyasetçiyi de kapsayacak şekilde yaptırımların sürdürülmesi ve genişletilmesi, ABD'nin Rus mallarına liman kapatması ve ABD'li işletmelerin Rusya'yı terk etmesi çağrısında bulundu.

Zelenskyy'nin bir çevirmen aracılığıyla söyledikleri:

"Günaydın. Günaydın, Sayın Başkan. Günaydın, Sayın Büyükelçi, bu sabah bizimle birlikteydi, Sayın Büyükelçi.

Kahramanlara şan olsun. Çok teşekkür ederim, Sayın Meclis Başkanı, Kongre üyeleri, bayanlar ve baylar. Amerikalılar, arkadaşlar, sizi Ukrayna'dan, başkentimiz Kiev'den, Rus askerlerinin her gün füze ve hava saldırısı altında olan bir şehirden selamlamaktan gurur duyuyorum. Ama vazgeçmiyor ve tıpkı kendilerini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü savaşın içinde bulan güzel ülkemizdeki diğer birçok şehir ve topluluk gibi bir saniye bile düşünmedik.

Sizi Ukrayna halkı adına selamlama onuruna sahibim, sekiz yıldır Rus saldırganlığına direnen büyük ve özgürlüksever insanlar, bu tam ölçekli Rus işgalini durdurmak için en iyi oğullarına ve kızlarına verenler.

Şu anda ülkemizin kaderine karar veriliyor, halkımızın kaderine, Ukraynalıların özgür olup olmayacağına, demokrasilerini koruyup koruyamayacaklarına.

Rusya sadece bize değil, sadece topraklarımıza değil, şehirlerimize de saldırdı. Değerlerimize, temel insani değerlerimize karşı acımasız bir saldırıya geçti. Kendi geleceğimizi seçerek özgürlüğümüze, kendi ülkemizde özgürce yaşama hakkımıza karşı tanklar ve uçaklar fırlattı. Mutluluk arzumuza karşı, ulusal hayallerimize karşı, tıpkı sizin gibi, siz Amerikalılar - tıpkı Amerika'daki herkes gibi.

Rushmore Dağı'ndaki ulusal anıtınızı hatırlıyorum, önde gelen başkanlarınızın yüzlerini, bugün olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini atanları: demokrasi bağımsızlığı, özgürlüğü ve herkes için, her insan için, özenle çalışan, dürüst yaşayan, yasalara saygı duyan herkes için. Biz Ukrayna'da halkımız için de aynı şeyi istiyoruz, bu sizin hayatınızın normal bir parçası.