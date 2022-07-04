Zelenskyy, Lysychansk'ı Geri Alma Sözü Verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, güçlerinin doğudaki Luhansk eyaletindeki son Ukrayna kalesi olan bombalanan Lysychansk kentinden çekildiğini kabul etti.

Ancak Pazar günü geç saatlerde, uzun menzilli Batı silahlarının yardımıyla kayıp toprakların kontrolünü yeniden kazanma sözü verdi.

Rusya, komşusu Severdonetsk'i aldıktan bir haftadan kısa bir süre sonra Lysychansk'ı ele geçirmesinin, kendisine Luhansk'ın tam kontrolünü verdiğini söyledi - bu, Kremlin'in önemli bir savaş hedefini karşılayan siyasi bir zafer. Savaş alanı şimdi, Luhansk ile birlikte Donbas bölgesi olarak bilinen bölgeyi oluşturan komşu Donetsk eyaletine kayıyor.

Zelenskyy, gece yayınladığı video konuşmasında, "Ordumuz komutanları, düşmanın ateş gücünde en büyük avantajı olduğu cephedeki belirli noktalardan insanları çekiyorsa ve bu Lysychansk için de geçerliyse, bunun tek bir anlamı var" dedi.

“Modern silah arzındaki artış sayesinde taktiklerimiz sayesinde geri döneceğiz.”

Buna ABD tarafından sağlanan HIMARS roketatarları gibi uzun menzilli silahlar da dahildir, dedi.

“Askerlerimizin, halkımızın hayatlarını korumamız da eşit derecede önemli bir rol oynuyor. Surları yeniden inşa edeceğiz, toprağı geri alacağız ve her şeyden önce insanlar korunmalıdır” dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik bir saldırıyı terk ettiğinden bu yana Rusya, askeri operasyonunu Moskova destekli ayrılıkçı vekillerin 2014'ten beri Ukrayna ordusuyla savaştığı endüstriyel Donbas'ın kalbi üzerinde yoğunlaştırdı .

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmeden önce bağımsızlığını tanıdığı, kendi kendini ilan eden Rus destekli Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne vermek için Luhansk bölgesini ele geçirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Rusya'nın Pazar günü erken saatlerde güçlerinin Lysychansk çevresindeki köyleri ele geçirdiğini ve şehri kuşattığını söylemesinin ardından, Rusya Savunma Bakanı Vladimir Putin'e Luhansk'ın "kurtarıldığını" bildirdiğini söyledi.

Ukrayna'nın askeri komutanlığı, güçlerinin şehirden çekilmek zorunda kaldığını söyledi.

“Kentin savunmasının devam etmesi ölümcül sonuçlara yol açacaktır. Ukraynalı savunucuların hayatlarını korumak için geri çekilme kararı alındı” denildi. Ukrayna topraklarının "kurtarılması"na yapılan atıfların Rus propagandası olduğunu söyleyen Ukraynalı yetkililer, yerleşim bölgelerine yoğun topçu atışları yapıldığını bildirmişti.

'Maksimum hasar'

Londra merkezli düşünce kuruluşu RUSI'den Neil Melvin, Rusya'nın Luhansk'taki ilerlemesini savaşta önemli bir an olarak nitelendirmeye çalışsa da, bunun Rus ordusuna yüksek bir maliyeti olduğunu söyledi.

“Ukrayna'nın pozisyonu hiçbir zaman tüm bunları savunabilecekleri değildi. Reuters haber ajansına verdiği demeçte, yapmaya çalıştıkları şey, Rus saldırısını yavaşlatmak ve maksimum hasara yol açarken, bir karşı saldırı oluşturmak” dedi.

Yerel yetkililer, Donetsk bölgesindeki Lysychansk'ın batısında, Sloviansk kentinin Pazar günü çok sayıda roketatardan gelen güçlü bombardımanla vurulması sonucu en az altı kişinin öldüğünü söyledi.

Zelenskyy, Sloviansk'ta en az 20 kişinin daha yaralandığını söyledi ve Rusya'nın Kharkiv ve Kramatorsk şehirlerini roket saldırılarıyla "acımasızca" vurduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın kuzeydoğudaki en büyük ikinci şehri olan Harkov'un askeri altyapısını da vurduğunu söyledi.