Zelenskiy Herkesi Orduya Çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri harekat ardından önemli açıklamalarda bulundu ve kullanmış olduğu ifadeler ile dünya gündeminde adından söz ettirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka direniş çağrısında bulunurken askerlik tecrübesi olan herkesin orduya katılabileceğini söylemeyi de ihmal etmedi. Ukrayna Devlet Başkanı herkesi orduya çağırıyorum şeklinde dikkat çekici ifadeler kullanırken gerekirse kan dökülecek, lütfen gelip ordumuzda katılın dedi ve açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü. Rusya'da bulunan herkesin dışarı çıkıp bu savaşa karşı sesini yükseltebileceğini de ifade eden Zelenskiy, Rus halkına da seslendi ve sesinizi Ruslar olarak yükseltebilirsiniz şeklinde ifadeler kullandı.

Halkına adeta bir direniş çağrısında bulunarak herkesi orduya çağırmayı ihmal etmeyen Zelenskiy Ukrayna'nın kuzeyden güneye kadar hava saldırısı ile karşı karşıya kaldığını açıkladı. Ordunun ağır bir saldırı ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, yapmış olduğu açıklama ile direniş çağrısı gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı yapmış olduğu açıklamada eski ordu üyeleri ve görevlileri de çağırdığını belirtirken herkesin geleceklerini belirleyeceğini söyledi. Birbirleri için çalışmaları gerektiğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, şu anda herkesin harika bir ülkenin vatandaşı olduğunu ve ilkelerini savunmaları gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra söz konusu koşullar altında her şirketin her işletmecisinin de geleceği belirlemede söz alacakları ifade edildi. Ukrayna bankaları ile diğer bankaların gerekli olan rezervlere sahip olduğunu ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, toplum için çalışması gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamalarda Ukrayna Devlet Başkanı bağımsızlıklarını savunanlara ve tüm siyasetçilere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi ve Rus halkına yapmış olduğu çağrı ile dikkat çekti. Bugün itibarıyla Rusya'nın dünya tarihinde kötücül olarak anılacağı belirtildi ve Rusya halkının bir seçim şansı olduğu söylenildi.