Zelenskiy Avrupa Parlamentosu’nda Ayakta Alkışlandı

Avrupa Parlamentosu’na telekonferans yöntemi ile katılarak önemli açıklamalar gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy gündemde yer aldı ve açıklamaları ile adından söz ettirdi. Zelenskiy özgürlükleri için savaştıklarını belirtirken güçlerini ispat ettiklerini de söyledi. “Siz de bizi yalnız bırakmayacağınızı ispat ettiniz.” şeklinde ifadeler kullanan Ukrayna Devlet Başkanı, “Zafer bizimle olsun” dedi ve bu mücadelenin sonunda karanlığın aydınlığa çıkacağını belirtti. Avrupa Parlamentosu’nda yapmış olduğu açıklamalar ile ayakta alkışlanan Ukrayna Devlet Başkanı dünya gündeminde yer aldı ve dikkatleri üzerine çekti.

Video bağlantısı ile konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Avrupa Parlamentosu'nun Ukrayna'ya destek için düzenlemiş olduğu olağanüstü oturumda önemli açıklamalarda bulundu ve Avrupa ülkelerinden destek istemeyi de ihmal etmedi.

Yapmış olduğu bu konuşmayı bir kağıttan okumadığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı ülkesinde bu devrin bittiğini ve bugün bu hayatların önemli değerler uğruna kaybedildiğini söyledi. Bu değerlerin özgürlük olduğunu ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna halkının mükemmel bir halk olduğunu ve hep kazanacaklarını belirtti.

Herkesi yeneceklerini söylediklerini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, Avrupa Parlamentosu’nda bunu gördükleri için çok mutlu olduklarını da paylaştı. Avrupa'nın Ukrayna'ya tercih etmesi dolayısı ile kendilerinin de bu amaç doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, füzelerin düşmesi sebebiyle yayının arada kesilebileceği bilgisini de verdi.

Şenlikler için daha öncesinde meydanlara çıktıklarını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Avrupa'nın en büyük meydanına sahip olduklarını ifade etti ve bu meydana bu sabah füzelerin fırlatıldığını söyledi. Savaşmaya özgürlükleri ve vatanları için devam ettiklerini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı ülkelerinin bütün vatandaşlarının şu anda engellendiğini fakat kimsenin onların özgürlüğünü engellemeye çalışamayacaklarını açıkladı. Yapmış olduğu konuşmanın hem öncesinde hem de sonrasında ayakta alkışlanan Zelenskiy dikkatleri üzerine çekti ve adından söz ettirdi.