Zeki Müren'in Hayatı Sinemalarda Olacak

Yapımcı Mustafa Uslu, teve2'nin canlı yayınla her gün ekrana gelen programı teve2 Magazin Masası'na telefon ile bağlandı ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Sanat Güneşi Zeki Müren'in yaşamının film olacağı bilgisini paylaşan yapımcı Mustafa Uslu, projesi hakkında önemli ifadeler kullandı.

Filmde Tarkan'ın oynamasına çok istediklerini anlatan Uslu konu hakkında Tarkan ve menajeri ile görüştüklerini de anlattı. Tarkan'ın ise yanıt olarak Sanat Güneşi Zeki Müren’in hayatının film yapılması sebebi ile çok heyecanlı olduğunu söylediği aktarıldı. Fakat projede olmayacağını üzülerek belirttiğini ifade eden yapımcı Mustafa Uslu, Tarkan'ın yanıtını da programda iletti.

Özlem Hanım ile yapmış oldukları ikinci buluşmalarda eşi ve yanlarında oyuncu adayı bir beyefendi ile geldiklerini anlatan yapımcı Mustafa Uslu, adaydan Beklenen Şarkı’yı söylemesini talep ettiklerini söyledi. Söz konusu adayın ise herkesi etkilemesi ardından projeye başlamak adına kendilerinde yeniden bir enerji bulduklarını söyledi.

Yapılan açıklama sonrasında Timuçin Güner'in adayın kim olduğunu sorması ise dikkat çekti ve Mustafa Uslu bu soruya yanıt verdi. Söz konusu adayına aslında bir sahne sanatçısı olduğunu ifade eden yapımcı Mustafa Uslu, kendisinin çok bilinen bir isim olmadığını da söyledi. Fakat söz konusu film ile bütün Türkiye'nin adayı tanıyacağınızı söyleyen Uslu, açıklamaları ile merak uyandırdı.

Zeki Müren'in doğum günü olan 6 Aralık tarihinde ise ilk fragmanın yayınlanacağını söyleyen Uslu, film içerisinde Zeki Müren'in yaşamından önemli kesitlerin bulunacağını da aktardı.

Uslu, Zeki Müren'in hayatının son anları hakkında da açıklamalarda bulundu ve Bodrum'da bulunan evinden çıkarken yaşadıklarını anlattı. Zeki Müren'in köpeği Uğur'un ayaklarının altına yaptığını ifade eden yapımcı Mustafa Uslu, gitmemesi için paçasından tuttuğunu söyledi. Daha sonra ise yardımcısı da onunla birlikte gitmek istemiş şeklinde ifadeler kullanan yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren'in son olarak yardımcısına “Işıklarımız hiç sönmesin hep yansın” dediğini ve daha sonra ayrıldığını anlattı.