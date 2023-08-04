Opel'in Ağustos kampanyası, arzu ettiğiniz otomobile uygun kredi seçeneği ile sahip olmanız için size altın bir fırsat sunuyor. İsteyene 300 bin TL'ye varan kredi desteği isteyene 100.000 lira takas desteği. İşte Opel’in son kampanyasının tüm detayları.

OTOMOBİL FİYATLARI EL YAKIYOR

Son küresel ve yerel olayların ardından, otomotiv sektörü de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerin önemli fiyat artışlarına tanık olduğu bir sır değil. Bu dalgalanmalar tüketiciler arasında satın alma gücünün azalmasına yol açtı. Otomotiv sektörü de bu değişikliklerden etkilenmiş ve hem yeni hem de ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur.

Bu zorluklara bir yanıt olarak Opel, müşterilerine istedikleri araca uygun fiyata sahip olmaları için rakipsiz bir fırsat sunmak üzere Ağustos kampanyası ile adım atıyor. Kampanya, Opel'in müşterilerine olan bağlılığının bir göstergesi olarak ifade ediliyor.

OPEL AĞUSTOS KAMPANYASININ DETAYLARI

Şimdi Opel’in Ağustos kampanyasının ayrıntılarına girelim. Opel, otomobil satın alma yolculuğunuzu unutulmaz kılmak için kapsamlı bir plan açıkladı. Gösterinin yıldızı Opel Grandland ve 300 bin TL'lik özel kredi teklifiyle kapış kapış gidiyor. Bu teklif 1 Ağustos 2023'ten 31 Ağustos 2023'e kadar sınırlı bir süre için geçerlidir.

Opel’in, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ek bir teklifi daha var. Mevcut aracınızı Opel Grandland ile değiştirmeyi düşünüyorsanız, Opel'in size bir hediyesi var. Kampanya, Opel Grandland modelini almak isteyen müşteriler için 100.000 TL takas indirimi sunuyor.

Bu indirimden yararlanmak için tek yapmanız gereken mevcut aracınızı bir Opel Yetkili Servisinde takas etmektir. Bu takas teklifi, aracınız için en iyi değeri almanızı ve yeni Opel Grandland'inize sorunsuz bir geçiş yapmanızı sağlar. Bu büyüleyici kampanyanın sınırlı stokla sunulduğunu hatırlatalım. Sadece 200 şanslı müşteri bu inanılmaz fırsatı yakalayabilecek.