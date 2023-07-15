Son günlerde gündemdeki tartışmalar asgari ücret zammı, memur maaş zammı ve emekli memur zammı etrafında dönüyordu. Ancak şimdi gözler destek ödemelerine çevrildi. Aile Bakanlığı tarafından gün gün destek ödemeleri konusunda yapılan açıklamalar, vatandaşların destek ödemelerindeki zam haberlerini merak etmelerine neden oldu. Bakanlık, zamlı ödemelerin başladığını duyururken, vatandaşlar ise hangi destek ödemelerine zam yapıldığını araştırmaktadır. Şanslı bir şekilde, bu bilgileri kontrol etmek için e-devlet üzerinden yapılan bir güncelleme yapıldı.

Ayrıca, Aile Destek Programı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, programın Temmuz ayında sona ereceği ve 1 yıl daha uzatıldığı duyurulmuştu. Bu nedenle, Aile Destek Ödemelerine de zam yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.

Bu süreçte, dar gelirli vatandaşlara yönelik birçok destek ödemesi sunulmaktadır. Özellikle çocuk sahibi olan dar gelirli vatandaşlar, birçok ödemeden faydalanmaktadır. Son dakika haberlerine göre, çocuk desteği programı kapsamında yapılan destek ödemeleri zamlandı ve bu konuda detaylar paylaşıldı. PTT aracılığıyla yapılan çocuk desteği başvuru şartları ve detaylarına bakalım.

Çocuklu Hanelere Yardım Ödemesi: Enflasyon oranındaki artış göz önüne alınarak, çocuklu hanelere yapılan SED çocuk yardımı zamlandı. Bu zamla birlikte, okul öncesi çocuklara yapılan yardım miktarı 2.059 TL'den 2.421 TL'ye, ilköğretim okuyan çocuklara yapılan yardım miktarı 3.632 TL'den 3.874 TL'ye, ortaöğretim okuyan çocuklara yapılan yardım miktarı 3.874 TL'den 4.358 TL'ye ve yükseköğretim okuyan çocuklara yapılan yardım miktarı 4.358 TL'den zamla birlikte 4.632 TL'ye yükseldi.

Engelli Aylığındaki Artış: 2023 yılı başında yapılan zamla birlikte, yüzde 40-69 engeli olan kişilere ödenen engelli aylığı miktarı 1.594 TL idi. Son zamla birlikte, bu miktar 1.874 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, yüzde 70 ve üzeri engeli olan bireylere yapılan ödeme miktarı da 1.392 TL'den 2.811 TL'ye zamlandı.

Evde Bakım Maaşı Artışı: Hanede kişi başına düşen gelirin 5.671 TL'den az olduğu durumlarda ödenen evde bakım maaşı da zamlandı. Daha önce 4.336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı miktarı, yapılan zamla birlikte 5.097 TL'ye yükseltildi.

Bu güncellemelerle birlikte, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik destek ödemeleri artırıldı ve bu durum vatandaşlara büyük bir rahatlama sağladı. Destek ödemelerinin artmasıyla birlikte, dar gelirli ailelerin ekonomik yükü hafiflemiş oldu. Bu haberler, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yapılan düzenlemelerin devam ettiğini gösteriyor ve dar gelirli ailelerin desteklenmeye devam edeceğine işaret ediyor.