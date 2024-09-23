Google, 2006 yılında Oxford İngilizce Sözlüğü'ne giren "Googlelama" fiili ile dijital dünyanın merkezinde yer aldı. Ancak, 1997-2012 yılları arasında doğan Z kuşağı için bu durum değişiyor. Bernstein Research'ün araştırmasına göre, Z kuşağı Google'ı artık "sıkıcı" bir uygulama olarak görüyor.

Gençler, bilgi edinmek için TikTok’taki videolara yöneliyor ve metin tabanlı içerikleri göz ardı ediyor. Yetişkinler için Google, ürün ve hizmetleri araştırmada önemli bir araçken, Z kuşağı için görsel içerikler sunan TikTok ve Instagram ön planda. Bunun yanı sıra, ChatGPT gibi yapay zeka servisleri, sesli yanıt almanın kolaylığı nedeniyle daha cazip hale geliyor.

Z kuşağı, "ben yazı okumak istemiyorum" diyerek, metinlerden uzaklaşmayı tercih ediyor. Dans videoları ve eğlenceli içeriklerle dolu bir dünyada yaşayan bu nesil, dış gerçekliği sorgulamaktan uzak duruyor. Ancak, zamanla gerçeklerin acı yüzüyle yüzleşmeleri kaçınılmaz.