Yüzlerce Kübalı Yunanistan'a Sığındı

Yunanistan, Afrika ve Asya'dan gelen mülteciler için Avrupa'nın bir çağrı limanı haline geldi. Ancak son aylarda, yetkililer çok sayıda Kübalı'nın evden uzakta barınak aramasına şaşırdı.

Konu 28 Ekim'de 130 kadar Kübalı'nın İyonya Denizi'ndeki Zakynthos adasından kuzey İtalya'daki Milano'ya uçmaya çalışmasıyla ortaya çıktı.

Aralarında bulunan 28 yaşındaki Pedro, "Bu kadar çok Kübalı'nın aynı yerde buluşması tesadüfiydi" dedi. "Genellikle birçok farklı havalimanını kullanmaya çalışıyoruz."

"Polis ardı ardına Küba pasaportu görünce hepimizi ayrı bir odaya koydular."

Yerel bir haber kuruluşu tarafından yayınlanan bir video klip, polisin onları yerel karakola götürmeye çalıştığında Kübalıların kargaşa içinde olduğunu gösterdi. Serbest bırakılmadan önce Yunanistan'ı terk etmeleri için yazılı emir verildi.

'Her şeyi sattık'

Doğu Ege adalarına ulaşmak için Türkiye kıyılarından lastik botlarla yola çıkan çoğunlukla Ortadoğulu ve Afrikalı sığınmacıların aksine, Kübalılar kaçakçılar tarafından yönetiliyor gibi görünmüyor.

Pedro ve kız arkadaşı Laura, Kübalılar için seyahatin vizesiz olduğu Havana'dan Moskova'ya uçtu. Oradan da vizesiz Belgrad'a uçtular ve Sırbistan ve Kuzey Makedonya üzerinden Yunan sınırına giden otobüs ve taksilere bindiler.

Havana'da Pedro ile bir restoranın ortak sahibi olan 27 yaşındaki Laura, "Bir planımız yoktu" dedi. "Her şeyi sattık, bilet aldık ve Rusya'ya gittik."

El Cezire'nin konuştuğu başka bir Kübalı sığınmacı olan 23 yaşındaki Carlos, biraz farklı bir yol izledi. Moskova'dan Minsk, Beyaz Rusya'ya ve oradan da İstanbul üzerinden Belgrad'a uçtu. Gelenler şimdi yüzlerce.

Yurttaşlarını bir sığınma dilekçesine yazdıran Kübalı sığınmacı Juan, 400 imza topladı. En az 200 kişinin daha kimliklerini vermekten korktuğu için imzalamayı reddettiğini söylüyor. Liste, gelenlerin çoğunlukla öğrenciler ve 50 yaşın altındaki profesyoneller olduğunu ve çoğu çocuklu olduğunu ortaya koyuyor.

Juan, "Avukatlar, doktorlar, inşaat mühendisleri var - biz haydut değiliz" dedi. "Bizi kucaklayacak ülkenin topluma bir şeyler sunabileceğimizi görmesini istedik, zenginlik elde etmek ve eve gitmek için değil, toplumun bir parçası olmak ve ona katkıda bulunmak için buradayız."

Çökmekte olan ekonominin ortasında Küba'da huzursuzluk

El Cezire'nin görüştüğü tüm Kübalılar, Küba'dan ayrılma nedenleri olarak çökmekte olan bir ekonomi ve baskıyı gösterdi. Pedro, "Temel ihtiyaçlar çok düşük arzda" dedi. "İlaç, sabun, tuvalet kağıdı, yiyecek - bunların hepsi kıt ve bunlar ortaya çıktığında çok pahalı oluyorlar."

Küba makamları kısa süre önce, bu tür malları iyi tedarik edilmiş dükkanlardan satın alabilecekleri bir nakit kartı oluşturdu, ancak kartlar yalnızca dövize erişimi olan kişilere veriliyor. Laura, "Bu kartınız varsa, akrabalarınız size yurtdışından dolar gönderebilir ve yaşayabilirsiniz" dedi. "Sana dolar gönderecek biri yoksa, aç kalırsın." Açlık 11 Temmuz'da açık bir protestoya dönüştü.

Orada bulunan Juan, “Protestoya katılan herkes filme alındıklarını anladı” dedi. "Hükümet insanları evlerinde tutuklamaya başladı." “Arkadaşlarım dövüldü ve tutuklandı. Diğerleri işlerini kaybetti” dedi Pedro. Juan saklanmaya gitti: "Aileme, bir kız arkadaşımla yattığımı söyledim." Bir arkadaşı ona Rusya'ya bir bilet aldı.

Planı, sınır kontrollerini kaldıran 26 Avrupa ülkesinden oluşan Schengen Bölgesi üyesi olduğu için Avrupa'nın derinliklerine seyahat etmek isteyen sığınmacıların tercih ettiği bir durak olan Yunanistan'a ulaşmaktı. Juan'ın nihai hedefi, aynı zamanda Schengen üyesi olan İspanya veya İtalya'ydı.