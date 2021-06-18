Yüzlerce Aşılı Endonezyalı Sağlık Çalışanı Covid-19'a Yakalandı

Yetkililer, bazı aşıların daha bulaşıcı varyantlara karşı etkinliği hakkında endişeler arttıkça Endonezya'da 350'den fazla doktor ve sağlık çalışanının Sinovac ile aşılanmasına rağmen Covid-19'a yakalandığını söyledi.

Java'nın merkezindeki Kudus bölgesindeki sağlık ofisi başkanı Badai Ismoyo, işçilerin çoğunun asemptomatik ve evde kendilerini izole ettiğini, ancak düzinelercesinin yüksek ateş ve düşen oksijen doygunluğu seviyeleri ile hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yaklaşık 5.000 sağlık çalışanına sahip olan Kudus, yatak doluluk oranlarını