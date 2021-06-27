Yüzbinlere Ödenecek! Her Ay Düzenli Olarak Hesaplara Yatacak! Başvurular Başladı

Salgın döneminde tarımın, çiftçinin ve üreticinin önemi bir kez daha anlaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da üreticiye yönelik birçok desteğin geleceğini müjdelemişti. İşte o müjdeler geliyor! Çiğ süt desteğine dair ayrıntılar belli oldu. Ödemeler ise başlıyor!

Korona virüs salgını başladığından bu yana her kesim vatandaşımız ekonomik olarak sarsılmıştı. Birçok esnaf ve iş sahibi salgından kötü şekilde etkilendi. Bazı vatandaşlarımız işlerini kaybetti. Devlet ise bu zor dönemde vatandaşlarımızı çeşitli şekilde desteklemeye devam etti. Bu süreçte üretici ve çiftçinin değeri bir kez daha anlaşıldı. Salgın döneminde de üretici ve çiftçi unutulmadı. Onlar içinde devlet tarafından birçok farklı hibe desteği açıklandı. Bu desteklerden birisi de çiğ süt üreticilerine verilecek. Koşulları sağlayan çiğ süt üreticileri hesaplarında doğrudan hibe ödemesini alabilecekler. Böylece devlet hem üreticiyi desteklemeyi hem de üretimdeki istikrarı arttırmayı hedefliyor. Başvurulara dair detaylar ise açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetmeliğe dair merak edilen paylaşıldı. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ise bizzat gerekli kurumlara giderek başvuru da bulunması gerekiyor.

ÇİĞ SÜT DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR MÜJDE DUYURULDU TARİH VERİLDİ

Aylık olarak üreticinin hesabına yatırılacak. Çiğ süt ödemeleri için başvurular başladı. Birçok üreticinin merak ettiği ödemelerin ayrıntıları da açıklandı. Çiğ süt desteğinden kimler yararlanacak? Ödemeler ne kadar olacak? Tarım Bakanlığı tarafından ayrıntılar paylaşıldı. Detaylar haberimizde.

Çiğ süt desteğine ilişkin ayrıntılar Bakanlık tarafından açıklandı. Resmî Gazete de yayımlanarak karar yürürlüğe de girdi. Koşulları sağlayan üreticiler yakın zaman destek paralarını hesaplarında görebilecekler.

Devlet tarafından verilecek hibe destekleriyle çiğ süt üretimi ve kalitesini arttırmak hedefleniyor. Uygulanan verimli ve etkili hayvancılık politikalarıyla çiğ süt üretiminde sürdürebilirlik sağlanacak. Aynı zaman da üreticiler de desteklenecek.

Müjde ise geçtiğimiz aylarda bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Çiğ süt desteği için gerekli olan kaynak ise bütçede üreticinin desteklenmesi için ayrılan kaynaktan sağlanacak.

Destekten ise Bakanlık Süt Kayıt Sistemi Veri Tabanına kayıtlı olan üreticiler yararlanabilecek. Üye olmayan üreticilerin hibe desteğinden yararlanması mümkün değil. Aynı zamanda bu desteklerden üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütler aracılığıyla satan üreticilerde yararlanacak. Destekler verilirken 1 kilogram süt ürünü eş değer miktar baz alınacak.

Çiğ süt hibe desteğinden yararlanacak işletmenin yanı sıra sütün alındığı hayvanların da TÜRKVET sistemine kayıtlı olması ise aranan bir değer koşul. Göçer hayvancılıkla meşgul olan üreticiler ise süt üretimi yaptığı ayda ürettiği miktarın tespiti için gittikleri Bakanlık ya da il/ilçe müdürlüklerine hibe desteği için başvuru yapmaları gerekiyor.

BUNU YAPARSANIZ CEZASI VAR!

Eğer vatandaşlara idari hatalar nedeniyle fazla ödeme yapılırsa ve bunu üreticiler kendiliğinden bildirmezse ceza alacaklar. Ceza kapsamında bir ay için bildirilmeyen ve fazla aldığı desteği iade etmeyenler 5 yıl boyunca devletin verdiği hiçbir destek programından yararlanamayacak.