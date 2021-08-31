Yüz Yüze Eğitim Başlıyor! MEB'den Bahçe Kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri ile ilgili bir rehber hazırladı ve yüz yüze eğitim hazırlıklarının son hızıyla devam etmesi ile birlikte yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Veliler ve aynı zamanda öğrenciler için de dikkat çeken detaylar bulunduran rehber, gündemde yer aldı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber ve yüz yüze eğitime kısa süre içerisinde başlanacak olması hakkında detaylı bilgiler...

6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlanacağı bilgisi duyurulmuş ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu olmuştu. Yüz yüze eğitim dönemine geçilmesi ile birlikte tüm okullarda hazırlıklar devam etti. Okulların hazırlık yaptığı sırada Milli Eğitim Bakanlığı da okullarda alınacak koronavirüs tedbirleri ile ilgili bir rehber hazırladı ve MEB tarafından hazırlanan rehberde önemli detaylar da bulundu. Rehberde dikkat çeken konulardan birisi öğretmenler ile birlikte velilerin de tam doz aşılarının mutlaka olması gerektiği olarak yorumlandı.

Hazırlanan rehberde Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yeterli sayıda maske bulunacağını ve bu maskelerin Bakanlık tarafından karşılanacağını ifade etti. Bunun yanı sıra, sınıflarda, öğretmen odalarında ve ortak alanlarda mutlaka maske takılması gerektiği söylenildi. Maske takmakta zorlanan ya da gelişimsel sorunu olan öğrenciler haricinde tüm öğrencilerin okula maske ile gelme zorunluluğunun bulunduğu aktarıldı.

Rehberde Bakanlık tarafından karşılanacak olan maskelerin çocuklara özel boyutta yapılacağı ifade edildi ve yazan bilgiler dikkat çekti. Doktor raporu ile tıbbi sebeplerden dolayı maske takamayan çocukların yüz koruyucusu kullanması gerektiği de açıklandı.

Derslerin 40 dakika süreceği ifade edilirken risk teşkil etmeyecek durumda camların açılarak havalandırılması tavsiye edildi. Bunun yanı sıra, ders aralarında mümkün olduğu kadar öğrencilerin açık havaya çıkması gerektiği de söylenildi. Bahçe hakkında kullanılan ifade ederdi dikkat çekerken şarkı söyleme gibi yüksek ses ile yapılan egzersizlerin de açık alanlarda yapılacağı bildirildi.